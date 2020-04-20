Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 21 апреля.

Родион Ледолом

В этот день церковь поминает святого Иродиона — апостола от семидесяти. Согласно преданию, он был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.

В народе святой Родион (Иродион) известен под именем Ледолома, потому что в это время активно ломается и тает лед. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.

Говорили также, что в этот день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся до самой весны. Встречаясь на Родионов день, солнце и месяц рассказывают друг другу новости, а бывает, что и ссорятся. Если встреча получится "доброй", то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. "Худая" встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето.

В этот день можно было начинать пахоту. Так и говорили: "Родион воды принес, ставь соху перепахать овес". Работа это была нелегкой, но выполнять ее нужно было тщательно, не ленясь. Крестьяне знали: "В пашне огрехи — в кармане прорехи"; "Глубже пахать — больше хлеба жевать"; "Не потрудиться — так и хлебу не уродиться"; "Пахать да боронить — часочка не говорить"; "Хоть грязь топчи — а овес мечи".

Кстати, по поводу того, когда нужно сеять овес, существовали разные приметы. Считалось, что приступать к севу нужно тогда, когда кричит лягушка, либо когда кроты начинают выходить из нор, либо когда распускаются листья на березе и дубе. Посев овса продолжался до тех пор, пока цвели яблони и груши.

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

21 апреля 2002 года впервые организованно прошёл праздник творчества и инноваций, который отметили более чем в 50 странах мира. В апреле 2017 года Генеральная Ассамблея ООН, подчёркивая возможности творчества и инноваций в различных сферах деятельности человека на пути достижения задач, поставленных Программой устойчивого развития, приняла резолюцию, согласно которой был учреждён Всемирный день творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day), отмечаемый с этого момента ежегодно 21 апреля.

Инициаторы и активисты учреждения этого интересного Дня связывают дату его празднования с Международным днём Матери-Земли, отмечаемым 22 апреля, а также с предшествующей празднику датой рождения великого учёного, мыслителя и изобретателя Леонардо да Винчи, отмечаемой 15 апреля. В первом случае связь указывает на возможности творчества и инноваций в деле созидания и сохранения нашего общего дома – Земли, а во втором – на вклад великого изобретателя в развитие науки и творческих процессов.

Здесь следует подчеркнуть и тот факт, что на пути к официальному статусу праздника ООН, День творчества и инновационной деятельности стал отмечаться в течение недели, предшествовавшей 21 апреля, и начиналось празднование Всемирной недели именно 15 апреля – в День рождения Леонардо да Винчи.

Учреждая новый праздник, Организация Объединённых Наций стремилась привлечь внимание представителей властей, науки и техники, систем образования к вопросу развития творческого мышления, созданию условий для реализации всевозможных инноваций и внедрению их в различных сферах жизни человечества. Именно это, с точки зрения ООН, является важным фактором успешного устойчивого развития человечества и способом преодоления множества проблем, в том числе глобального характера, стоящих перед миром.

Международный день пряника

Название — Пряник — (пряжник, пряженник) — произошло из способа приготовления данного мучного изделия в печке — пряжение — один из этапов старого изготовления пряника, когда резную доску для печатных пряников обмазывали маслом. Всем известное выражение было практически утрачено — но встречается в сказках — самая известная о колобке — Я Колобок, Колобок, Я по коробу скребен, По сусеку метен, На сметане мешон Да в масле ПРЯЖОН, На окошке стужон.Первое письменное упоминание о приправленных специями медовых лепешках — около 350 до н. э. Уже древние египтяне знали о них. Римляне знали : намазанные медом лепешки, которые с медом же и выпекались

Первые пряники на Киевской Руси назывались "медовым хлебом" и появились еще около IX века, они представляли собой смесь ржаной муки с медом и ягодным соком, причем мед в них составлял почти половину от всех других ингредиентов. Позже в "медовый хлеб" стали добавлять лесные травы и коренья, а в XII—XIII веках, когда на Руси начали появляться экзотические пряности, приведенные из Индии и с Ближнего Востока, пряник получил свое название и практически окончательно оформился в то лакомство, которое известно нам.

К XVIII—XIX векам производство пряников процветало уже в Перми, Архангельске, Курске, Харькове, Рязани, Калуге, Твери, Вязьме, Туле, Новгороде, Городце. Тверские пряничники держали магазины в Берлине, Париже и Лондоне.

А с 1985 г. производство заварных пряников было освоено на кондитерской фабрике Сладонеж.