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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 апреля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 апреля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 апреля
10:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 22 апреля.

Вадим Ключник

Святой Вадим, память которого отмечается в этот день, был архимандритом в Персии в 4 веке. По приказу правителя Вадима с семью учениками бросили в темницу, где подвергли жестоким истязаниям. Мученики выдержали четыре месяца пыток. Согласно житию, стойкость Вадима и его учеников произвела большое впечатление на язычников, впоследствии многие из них обратились в христианство.

В день Вадима, прозванного в народе Ключником, люди ходили к источникам (ключам), чистили их и приговаривали: "Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние". После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье.

Также на источниках гадали о смерти и жизни больных людей. Когда шли на ключ за водой, ни с кем не говорили, а придя, молились на все четыре стороны и спрашивали про человека: на живое или на мертвое? Если загаданному предстояла долгая жизнь — вода должна была стоять светлая, как стеклышко. Если же больного ожидала кончина — ключи могли сильно забурлить.

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На Вадима Ключника начинался также выгон скота на луга, где уже достаточно выросла свежая трава.

Международный день секретаря

Международный день секретаря (Secretary's Day) или в более официальном варианте День профессиональных административных работников (Administrative Professionals Day) начали отмечать в США в 1952 году, благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса (Harry F. Klemfuss).

Традиционно этот день проходит в рамках Недели профессиональных административных работников (Administrative Professionals Week), также ставшей в США традиционной. Праздник отмечается ежегодно в среду последней полной недели апреля.

В 1952 году "административная неделя" пришлась на первую неделю июня и называлась Национальной неделей секретарей (National Secretaries Week), а среда на этой неделе была названа Национальным днем секретаря (National Secretaries Day). Спонсором нового профессионального праздника выступила Национальная Ассоциация секретарей (National Secretaries Association) при поддержке некоторых корпораций.

В 1955 году Национальную неделю секретарей переместили на последнюю неделю апреля. В 1981 году название Недели изменили на Неделю профессиональных секретарских работников (Professional Secretaries Week), а в 2000 году — на Неделю профессиональных административных работников.

Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса — это помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, референты, спич-райтеры, стенографисты, а также специалисты, ведущие делопроизводство, ассистирующие президентам и руководителям фирм и предприятий.

Международный день Матери-Земли

Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) — день нашего общего уютного дома.

Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году (резолюцией № A/RES/63/278, соавторами которой выступили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 года, 22 апреля.

Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель д'Эското Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого Международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждением обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля.

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В резолюции также отмечается, что термин "Мать-Земля" общепринят во многих странах, что он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком. Предлагая всем государствам-членам ООН, международным и неправительственным организациям отмечать "Международный день Матери-Земли", Генеральная Ассамблея обращает внимание на то, что этот праздник уже ежегодно отмечается во многих странах.

В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном полушарии — осенью. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды, и дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты.

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Традиции, Праздники, Обряды, Международный день секретаря, 22 апреля, Международный день Матери-Земли, Вадим Ключник.
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