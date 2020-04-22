Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления

Новости Украины:Среда и четверг в Украине будут прохладными с ночными поверхностными заморозками, почти без осадков

В ближайшие сутки, 22 апреля, сухую, а в большинстве областей и прохладную погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В среду в Украине - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 18°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время наблюдений 22 апреля самая высокая температура днем была 29,0 градусов тепла в 1950 году, самая низкая ночью - 2,4 градусов мороза в 1886 году.

Прогноз погоды на 22 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 22 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +14...+16

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +13...+15

Одесса – +12...+14

Николаев – +13...+15

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – + 12... + 14

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +10...+12

Харьков – +11...+13

Киев – +11...+13

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Погода в Украине в среду, 22 апреля, будет прохладной и ветреной. Местами будет дождливо и облачно.

В среду, 22 апреля, воздух успеет прогреться только до +10...+14 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – до +14...+17 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ночь на среду в Украине будет до +2...+5 градусов с локальными заморозками.

В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего

В среду часть Украины накроет атмосферный фронт, поэтому возможны отдельные слабые дожди на Западе, в центральной части и на Востоке.

"Но осадки предвидятся настолько слабыми, что могут заменяться просто увеличением облачности", – отметила Наталья Диденко.

Юг Украины любых существенных осадков, даже облачности, какой-то более серьезной избежит – будет солнечно.

В Киеве ночью +2...+ 5 градусов, на окраинах заморозки 0...-2 градуса, днем в среду ожидается +11...+12 градусов. Ветер северо-западный, северный, порывистый. О каких-то существенных дождях 22-го апреля речь не идет. В дальнейшем, во второй половине недели в столице потеплеет до +15...+19 градусов. В субботу в Киеве больше шансов на хороший дождь.

В четверг, 23 апреля, в Украине без осадков, лишь днем в северных областях местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 12-17° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 15-17° .

Прогноз погоды на 23 апреля, фото: meteo.gov.ua

24 апреля в Украине, кроме юга, небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на Левобережье заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 12-17° тепла.

В Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17° тепла.

Прогноз погоды на 24 апреля, фото: meteo.gov.ua

25 апреля в западных и северных областях ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь, на остальной территории без осадков. 26 апреля небольшие и умеренные дожди, только ночью на юго-востоке страны без осадков. Температура ночью 3-9° тепла, днем 13-19°, 26 апреля в западных, северных и местами в центральных областях 10-16°. В Карпатах дождь, 26 апреля с мокрым снегом; температура ночью и днем 1-6° тепла (днем 25 апреля 4-9° тепла).

25 апреля в столице ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°. 26 апреля небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 25 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну и рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло.