Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 21 апреля: Продление карантина и ситуация в зоне отчуждения
Итоги дня 21 апреля: Продление карантина и ситуация в зоне отчуждения
Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления
Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления
Футбол со зрителями возвращается в Швеции
Футбол со зрителями возвращается в Швеции
Вадим-ключник: приметы и обряды 22 апреля
Вадим-ключник: приметы и обряды 22 апреля

Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления

Смотрите фото (6)
Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления
08:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Среда и четверг в Украине будут прохладными с ночными поверхностными заморозками, почти без осадков

В ближайшие сутки, 22 апреля, сухую, а в большинстве областей и прохладную погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В среду в Украине - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 18°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время наблюдений 22 апреля самая высокая температура днем была 29,0 градусов тепла в 1950 году, самая низкая ночью - 2,4 градусов мороза в 1886 году.

Прогноз погоды на 22 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 22 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +15...+17
  • Львов – +12...+14
  • Ивано-Франковск – +11...+13
  • Тернополь – +12...+14
  • Черновцы – +11...+13
  • Хмельницкий – +12...+14
  • Луцк – +14...+16
  • Ровно – +13...+15
  • Житомир – +13...+15
  • Винница – +13...+15
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +13...+15
  • Херсон – +12...+14
  • Симферополь – +12...+14
  • Кропивницкий – +12...+14
  • Черкассы – +12...+14
  • Чернигов – +12...+14
  • Сумы – + 12... + 14
  • Полтава – +12...+14
  • Днепр – +12...+14
  • Запорожье – +12...+14
  • Донецк – +11...+13
  • Луганск – +10...+12
  • Харьков – +11...+13
  • Киев – +11...+13

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

Погода в Украине в среду, 22 апреля, будет прохладной и ветреной. Местами будет дождливо и облачно.

В среду, 22 апреля, воздух успеет прогреться только до +10...+14 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – до +14...+17 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ночь на среду в Украине будет до +2...+5 градусов с локальными заморозками.

В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего

В среду часть Украины накроет атмосферный фронт, поэтому возможны отдельные слабые дожди на Западе, в центральной части и на Востоке.

"Но осадки предвидятся настолько слабыми, что могут заменяться просто увеличением облачности", – отметила Наталья Диденко.

Юг Украины любых существенных осадков, даже облачности, какой-то более серьезной избежит – будет солнечно.

В Киеве ночью +2...+ 5 градусов, на окраинах заморозки 0...-2 градуса, днем в среду ожидается +11...+12 градусов. Ветер северо-западный, северный, порывистый. О каких-то существенных дождях 22-го апреля речь не идет. В дальнейшем, во второй половине недели в столице потеплеет до +15...+19 градусов. В субботу в Киеве больше шансов на хороший дождь.

В четверг, 23 апреля, в Украине без осадков, лишь днем в северных областях местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 12-17° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 15-17° .

Прогноз погоды на 23 апреля, фото: meteo.gov.ua

24 апреля в Украине, кроме юга, небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на Левобережье заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 12-17° тепла.

В Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17° тепла.

Прогноз погоды на 24 апреля, фото: meteo.gov.ua

25 апреля в западных и северных областях ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь, на остальной территории без осадков. 26 апреля небольшие и умеренные дожди, только ночью на юго-востоке страны без осадков. Температура ночью 3-9° тепла, днем 13-19°, 26 апреля в западных, северных и местами в центральных областях 10-16°. В Карпатах дождь, 26 апреля с мокрым снегом; температура ночью и днем 1-6° тепла (днем 25 апреля 4-9° тепла).

25 апреля в столице ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°. 26 апреля небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 25 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 апреля, фото: meteo.gov.ua

Синоптик дал прогноз на лето: какой месяц будет самым жарким

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну и рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Апрель, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
02 Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
03 Снизят уровень холестерина и очистят сосуды: продукты, которые стоит добавить в рацион
04 "Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе": Порошенко анонсировал выделение помощи ЕС для Украины
05 Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,5 млн
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,5 млн
Свежие курсы валют: сколько стоит доллар и евро
Свежие курсы валют: сколько стоит доллар и евро
В Чернобыльской зоне спасатели до сих пор тушат несколько тлеющих очагов
В Чернобыльской зоне спасатели до сих пор тушат несколько тлеющих очагов
День Земли 2020: Google представил праздничный Doodle
День Земли 2020: Google представил праздничный Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь