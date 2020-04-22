В Украине за сутки на COVID-19 заболели более 100 медиков

Новости Украины:За сутки 21 апреля в Украине заболели коронавирусом 32 ребенка и 107 медиков.

На сегодня в Украине на коронавирусной болезнью заболели 1245 медиков и 431 ребенок. Об этом во время брифинга в среду заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 6592 человека, из них 431 ребенок, а также 1245 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 424 человека, а летальных случаев 174", - рассказал Степанов.

По его словам, в целом за минувшие сутки было совершено 4134 исследований методом ПЦР.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Черновицкой области - 65 и в Киеве - 97", - добавил он.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 летальных.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют продлить карантинные ограничения до 12 мая.