Карантин 2020: Правительство изменило правила конкурсов на госслужбу

Новости Украины:Власти в Украине изменили порядок проведения конкурсов на госдолжности в период карантина.

Конкурсы на должности госслужбы во время действия карантинного периода будут проходить по отдельному порядку.

Такое решение приняло правительство на заседании 22 апреля, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook.

"Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" было остановлено действие Закона Украины "О государственной службе" в части проведения конкурсов на должности государственной службы и назначения на должности государственной службы по результатам конкурса. Именно поэтому сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины правительство утвердило особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина", - отметил Немчинов.

По его словам, согласно принятому порядку, субъекты назначения могут воспользоваться, в первую очередь, правом назначить на вакантные должности лиц из числа тех, кого предложили Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы (для должностей категории А) и конкурсные комиссии (должности категории Б и В) по результатам незавершенных конкурсов по состоянию на начало действия карантина.

Кроме того, предусматривается возможность назначить на должность госслужбы лиц путем заключения контракта на прохождение государственной службы на период действия карантина и до дня назначения на эту должность лица по результатам конкурса после отмены действия карантина. "То есть, в этом случае лицо назначается на должность лишь на определенный срок, после завершения которого должен быть проведен обязательно классический конкурс на занятие должности государственной службы. И такой конкурс должен быть объявлен в течение 2 месяцев после отмены действия карантина", - разъяснил Немчинов.

Он добавил, что отбор лиц по такой процедуре будет осуществляться по результатам собеседований с теми кандидатами, которые изъявят желание и будут соответствовать общим требованиям к претендентам на должности государственной службы. Информация об отборе таким образом будет обнародоваться на Едином портале вакансий Государственной службы.

Вместе с тем, этот Порядок не применяется к победителям конкурса, которые по определенным причинам (проведение спецпроверки и т. п) на время вступления в силу этого постановления не были назначены на соответствующие должности. В таком случае назначение осуществляется на общих основаниях согласно Закону Украины "О государственной службе", подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 22 апреля продлил действие ограничительных мероприятий в связи с пандемией коронавируса минимум до 11 мая.