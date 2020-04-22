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Привлекаем удачу: твой талисман по Знаку Зодиака

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Привлекаем удачу: твой талисман по Знаку Зодиака
19:53 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Лучше всего привлекает удачу наша собственная уверенность в себе.

У каждого из Знаков Зодиака есть свой собственный цвет-талисман. Астрологи расскажут вам, какой цвет помогает привлекать удачу, а также как и где его необходимо чаще использовать.

Но цвета напрямую связаны с нашей аурой, которая тоже играет немаловажную роль. Ознакомьтесь также с другими способами зарядиться удачей, чтобы увеличить свои шансы на успех в любви, делах и других сферах жизни.

Овен

Овны — типичные представители стихии Огня. Их излюбленный цвет в большинстве случаев — красный. Неудивительно, что именно он и является лучшим талисманом для них. Астрологи советуют использовать его в сочетании с черным, чтобы разбавлять необузданную силу этого цвета. Это лучший способ привлечь удачу в любви и в делах. Девушкам можно красить в красный ноги, а мужчинам — надевать что-то с красными акцентами. Это поможет стать активнее и энергичнее.

Телец

Для Тельцов лучшим цветом является успокаивающий зеленый, ведь эти люди относятся к одним из самых агрессивных Знаков Зодиака. Полезными будут также желтый или болотный оттенки. Полезно, когда такой цвет имеют личные вещи: автомобиль, телефон, аксессуары, стены в доме или в рабочем кабинете. Чем больше зеленого цвета окружает Тельцов, тем меньше у них проблем в жизни.

Близнецы

Близнецам нужна не защита, а усиление позитивных сторон характера. Белый цвет — лучший талисман для этих людей. Близнецы относятся к самым обаятельным Знакам, также они общительны и открыты. Белый цвет в одежде поможет им еще чаще становиться центральной фигурой в любом коллективе, в любой ситуации. Это цвет любовной и деловой удачи, успеха и расцвета сил.

Рак

Для Раков лучшим цветом-талисманом является желтый. От этого цвета у них повышается настроение и их покидают негативные мысли, которые очень опасны для финансовой и рабочей сферы. Также при наличии рядом желтого цвета Раки реже отталкивают близких людей обидами и плохим настроением. В совокупности с мантрой на исцеление от негатива желтый оттенок становится еще более полезным и действенным.

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Лев

Львам нужно уметь сосредотачиваться на важных делах. Им подходит черный цвет. Также Львы относятся к Знакам с врожденными лидерскими качествами. В этом направлении им тоже необходима помощь, которую сможет оказать красный цвет. Если надевать что-то красное из одежды, взаимодействовать с людьми становится проще. Этот цвет заставляет окружающих чаще прислушиваться ко Львам.

Дева

Самым позитивным цветом для Дев является синий. Он помогает Девам оставаться в интеллектуальном тонусе. Также эти люди склонны к самоанализу, поэтому им нужно чаще окружать себя бирюзовыми и зелеными оттенками. Эксперты считают, что в окружении этих цветов у Дев легче получается понимать и различать тайные знаки Вселенной. К тому же эти оттенки в одежде и окружении повышают интуицию.

Весы

Весы обладают высоким уровнем харизмы, поддерживать который на должном уровне им поможет сочетание белого и розового или оранжевого цветов в одежде. Оранжевый цвет также помогает в творческих начинаниях. Дополнить образ можно минералом авантюрином и платиновыми украшениями. Также полезными цветами для Весов можно считать голубой и желтый, так как они дают этому Знаку больше жизненной энергии.

Скорпион

Лучшим цветом-талисманом для Скорпионов является желтый, так как он помогает быстрее избавляться от обид и негативных мыслей, а также бороться с ревностью. В этом плане полезными будут эффективные заговоры. Скорпионам достаточно иметь в своем окружении хотя бы немного желтого цвета каждый день, чтобы их жизнь становилась лучше и позитивнее.

Стрелец

Стрельцы — динамичные люди, которые не любят сидеть на месте. Чтобы беды обходили их стороной, им необходимо наличие черного цвета в образе. Сохранять бдительность и всегда выходить сухими из воды им поможет также синий оттенок, который помогает быстрее принимать решения. В окружении таких цветов запрограммировать себя на успех будет значительно проще.

Козерог

Козероги — собранные и осторожные люди. Им сопутствует удача в большинстве новых начинаний. Единственное, чего им порой не хватает, — это физических и эмоциональных сил, а также харизмы. Красный оттенок будет в таких случаях как нельзя кстати. Дополнить образ можно белым и желтыми цветами. Также Козерогам можно положиться на силу позитивного мышления, которое часто спасает нас от проблем.

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Водолей

Водолей относятся к Знакам Зодиака, которым легко достаются деньги. Зато в любви их часто поджидают неприятности, порождаемые стремлением к ревности. Избавиться от этого им помогут цвета-талисманы: коричневый, болотный и желтый. Эти цвета стабилизируют энергетический фон и помогают Водолеям чувствовать себя лучше в психологическом плане, очищать свою ауру.

Рыбы

Рыбам присущи сильная интуиция и креативный ум. Чтобы стать еще лучше в этих направлениях, им требуется синий и фиолетовый цвета. Это может быть цвет автомобиля, телефона, фона на рабочем столе компьютера, одежды. В интерьере эти цвета помогут сделать энергетику дома положительной и прекрасно подходящей для работы и отдыха.

Правильно подобранные цвета помогут вам открыть свои чакры, сделать жизнь лучше и привлечь больше удачи. Старайтесь не унывать и в любой сложной ситуации оставаться в тонусе, быть уверенными в себе.

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