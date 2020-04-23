Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 24 апреля.

Антип Водогон

Антипа Пергамский, память которого отмечается в этот день, был учеником Иоанна Богослова, епископом Пергамской церкви. Согласно житию, язычники принуждали Антипа прекратить проповедь о Христе, но он отказался. За это его бросили в раскаленного медного вола в храме Артемиды. Христиане тайно погребли тело святого, а в 5 веке над его могилой построили храм. Мощи Антипа почитаются мироточивыми, а его гробница стала местом паломничества.

В народе Антипа считали исцелителем от зубной боли. Когда у крестьянина заболевал зуб, на него клали серебряную монетку, через некоторое время вынимали ее изо рта и делали в ней дырочку. После этого монетку вешали на икону святого Антипа. По поверью, боль должна была быстро утихнуть.

Также Антипа называли Водогоном — поскольку в его день половодье было на самом пике. Люди говорили: "Антип очищает реки ото льда"; "Антип воду распустил", — потому что льдин к этому времени почти не оставалось. Однако бывали годы, когда реки ко дню Антипа даже не вскрывались — это обещало плохой урожай хлеба и неблагополучное лето. Если же вода разливалась широко — следовало ждать плодородного года: "Была бы водица, а хлеб народится".

Наблюдали в этот день и за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди.

На Антипа крестьяне никогда не проводили полевые работы — семян не сеяли, рассаду не высаживали. Этот день считался неблагоприятным для посадок.

Кроме всего прочего, считалось, что именно на Антипа медведь выходит из берлоги.

Всемирная неделя иммунизации

Всемирная неделя иммунизации (World Immunization Week) проводится во второй половине апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Изначально это мероприятие называлось Европейской неделей иммунизации и охватывало, соответственно, только страны Старого Света, однако постепенно к ней присоединились и другие континенты.

Проведение Недели призвано привлечь внимание общественности к иммунизации как одной из главных профилактических мер, позволяющих уберечь человечество от инфекционных заболеваний. ВОЗ настоятельно рекомендует семьям обязательно вакцинировать детей против смертоносных болезней.

По данным организации, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерита, столбняка, коклюша, кори, свинки и краснухи. Количество детей, которые своевременно получают вакцину, возрастает, в том числе благодаря стараниям ВОЗ и объявленной ею Неделе иммунизации. Каждый год прививки от дифтерита, столбняка и коклюша делаются более чем 100 миллионам детей во всем мире. Например, благодаря вакцинации против кори, случаи смертельного исхода от болезни во всем мире сократились на 84% за период 2000-2016 годов.

Международный день солидарности молодежи

По решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи (International Day of Youth Solidarity). Впервые праздник был отмечен в 1957 году, а дата для проведения Дня была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.

Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.

Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка.

Легко ли быть молодым в современном обществе — это зависит от степени сплоченности молодежи в решении своих проблем.

Что же касается традиций этого праздника, то раньше он отмечался весьма широко. В Международный день солидарности молодежи проводились молодёжные съезды, концерты и другие праздничные мероприятия, программа которых тщательно продумывалась. Их главной целью было — подчеркнуть высокую цель дружеского объединения народов, коллективизм, укрепить единство наций, продемонстрировать свое стремление объединить усилия в борьбе за права молодежи, сплотить молодежь для решения своих проблем. Но с годами все это практически сошло на нет, и в настоящее время эта дата отмечается эпизодически, как правило по инициативе и при поддержке различных молодежных и общественных организаций.

Всемирный день защиты лабораторных животных

24 апреля в календаре экологических дат отмечен как Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals), который был учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) в 1979 году и поддержан ООН.

Первоначально он "отмечался" зоозащитными организациями в ряде стран, а сегодня уже по всему миру активно развивается движение против вивисекции (экспериментов и опытов над лабораторными животными), которое поддерживают активисты различных общественных и зоозащитных организаций.

Надо сказать, что животные использовались в опытах с давних времен, но все же эти работы носили эпизодический характер. Понятие "лабораторное животное" сложилось в конце 19 века в связи с бурным развитием экспериментальной биологии и медицины, а со второй половины 20 века метод научного экспериментирования на животных оформился как самостоятельное направление. Сегодня лабораторные животные используются для моделирования патологических процессов и испытания лекарств, косметических средств, сигарет, пищевых добавок, веществ бытовой химии… Основными заказчиками исследований выступают крупные фармацевтические и косметические корпорации.

Среди наиболее часто используемых в опытах животных – мыши, кролики, обезьяны и собаки. Ежегодно сотни представителей этих видов погибают в лабораториях. Кроме того, животных используют при обучении будущих медицинских работников и ветеринарных врачей.

Конечно, на начальном этапе развития науки о лабораторных животных этические вопросы не были актуальными, поскольку и размах данной "отрасли" не был так велик. В настоящее же время вопросы биоэтики в данной сфере стоят в центре внимания и ученых, и общественности. Жестокие опыты и тесты на животных продолжают свое существование, в первую очередь потому, что многие потребители вообще не знакомы с этой нравственной проблемой, а производители не заинтересованы доносить ее до конечного покупателя. Именно с целью привлечения внимания мировой общественности к данной проблеме и был учрежден Всемирный день защиты лабораторных животных.