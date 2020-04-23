МОЗ: Местная власть может устанавливать отдельные доплаты медикам

Новости Украины:Степанов сообщил местные власти могут устанавливать доплаты медикам, которые работают с больными COVID-19.

В органах местного самоуправления есть возможность самостоятельно устанавливать доплаты медикам.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У органов местного самоуправления как и в Киеве, так и в других городах Украины, есть такая возможность устанавливать отдельные доплаты медикам, которые работают в больницах коммунальной собственности. Во-первых, мы очень поддерживаем как министерство такое решение. Спасибо органам местного самоуправления, что они таким образом заботятся о наших врачах", - отметил Степанов.

Кроме того, он поблагодарил мэра Киева Виталия Кличко за такую инициативу и выразил надежду, что руководители других органов местного самоуправления будут участвовать в данной инициативе.

Как известно, в Киеве врачи и медработники, которые борются с коронавирусом, получили доплату за март. На это Киев из городского бюджета направил почти 10,8 миллиона гривень.

В то же время, харьковский городской голова Геннадий Кернес во время очередной сессии отказался выделять из городского бюджета средства на доплату врачам, которые борются с COVID-19, поскольку, по его словам, они работают в больницах областного подчинения.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 - летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.