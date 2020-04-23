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У мусульман начинается священный месяц Рамадан: верующих призвали соблюдать карантин

У мусульман начинается священный месяц Рамадан: верующих призвали соблюдать карантин
13:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины:23 апреля с заходом солнца для мусульман всего мира настают благословенные дни и ночи священного месяца Рамадан.

Священный для мусульман месяц Рамадан в этом году начинается с заходом солнца в четверг, 23 апреля, и продлится до вечера субботы, 23 мая. На время карантинных ограничений мусульманам рекомендуется поститься и молиться дома.

Правительства исламских государств посоветовали верующим в этом году провести Рамадан дома и закрыли для верующих все святыни, включая Мекку, Медину и третье наиболее священное место в исламе - мечеть Аль-Акса. Такое решение принято, чтобы избежать новых вспышек заболевания коронавирусом, сообщает CNN.

Сообщается, что духовное управление мусульман Украины "Умма" закрыло все мечети и исламские культурные центры, в них молитвы не проводятся.

В условиях карантина верующим рекомендуется не проводить совместные намазы и большие собрания, а все базовые религиозные обряды выполнять дома, с семьей или в одиночестве. Отмечается, что в каждой мечети есть дежурный имам, который в случае крайней необходимости может прочитать молитву, например, если кто-то родился или умер.

Сегодня начало месяца Рамадан: традиции и приметы

"Рамадан – это самое счастливое время для каждого мусульманина, даже во время карантина", – отметил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

Большая часть Рамадана для мусульман состоит из ночных молитв: обязательной ночной (иша), желательной (таравих), которая начинается после иша и длится до рассвета, и заключительного желательного намаза (витр). В этом году все они будут совершаться верующими дома в индивидуальном порядке.

"Молиться Аллаху можно как в мечети, так и дома - между этими молитвами нет никакой разницы", - говорит президент Института исламских исследований Yaqeen Омар Сулейман.

Он подчеркнул, что хочет "побудить мусульман сосредоточиться на индивидуальных молитвенных привычках и превратить изоляцию во внутренний мир".

Рамадан 2020: когда начнется, традиции и приметы

Вместе с тем, Сулейман беспокоится, что из-за такой "виртуальной" молитвы у верующих может пропасть интерес к молитвам в целом и после окончания карантина они не захотят возвращаться в мечети.

Рамадан является девятым месяцем мусульманского календаря. В этот период мусульмане каждый день с рассвета и до захода солнца соблюдают пост, а по окончании месяца отмечают праздник разговения Ураза-байрам. В этом году рамадан продлится с 23 апреля по 23 мая. Помимо отказа от мирских удовольствий мусульманский пост подразумевает также благотворительность.

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Все по теме:

Коран, Рамадан, Ислам, Аллах, Ид аль-Фитр, 23 апреля, Месяц Рамадан, Рамазан, Ураз-Байрам.
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