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В Украине появился первый онлайн-детсад

В Украине появился первый онлайн-детсад
14:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Киеве запустили новый образовательный проект для детей детсадовкого возраста.

Первый в Украине онлайн-детский сад, рассчитанный на детей в возрасте 4-6 лет, начал работу в столице, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в четверг.

Как отмечается в сообщении, проект внедрен в рамках виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию распространения коронавирусной болезни Covid-19.

"Именно для молодых киевлян заработал детский сад онлайн на платформе образовательного хаба города Киева. Но мы открыты для всех маленьких украинцев и призываем родителей присоединиться к нашей инициативе. Город помогает родителям во время карантина, используя все свои возможности, и мы готовы подставить свое плечо всем украинским регионам, которые в условиях карантина оказались один на один с подобными проблемами", - сообщил директор Образовательного агентства г.Киева Бадри Лолашвили.

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Отныне, во время карантина, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, дети имеют возможность виртуально посещать занятия, которые проводят специалисты. Расписание занятий во все дни для удобства будет неизменным:

10:00 - сказка-йога;

11:00 - английский язык для детей;

12:00 - развивающие занятия.

Все занятия также будут доступны на постоянной основе в записи.

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"Данный проект уже вызвал большой интерес как среди родителей, так и среди украинских селебрити. Сейчас в рамках детского сада онлайн мы пригласили известных украинцев провести дополнительные занятия и надеемся, что они не останутся в стороне. Мы приглашаем публичных лиц провести собственные занятия онлайн для детей. Это может быть и мастер-класс, и чтение сказки, и любая другая активность - главное, чтобы это было искренне и от души", - подчеркнула директор Образовательного хаба Киева Мария Богуслав.

Больше информации о детском саде онлайн можно узнать на виртуальной платформе эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию Covid-19.

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Киев, Украина, Детсад, Онлайн-детсад.
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