В ООН рассказали, из-за чего карантин может вызвать нежелательные последствия в мире

Карантинные мероприятия, объявленные правительствами стран мира из-за пандемии, могут пагубно влиять на жизнь и безопасность людей, их доступа к медицинской помощи, вещей первой необходимости и на досуг.
Поэтому необходимо принять меры, чтобы минимизировать возможные последствия этого.
Об этом говорится в апрельском докладе ООН.
Кризис из-за пандемии касается как сферы здравоохранения, так и прав человека, и стал уже настоящим вызовом для многих государств. В организации подчеркивают, что права человека имеют решающую роль в этом вопросе.
Государственные органы должны применить максимум ресурсов для борьбы с COVID-19 и защитить жизнь. Решения принимаются очень быстро, и несмотря на то, что некоторые из политических решений имеют хорошие намерения, они могут вызвать нежелательные последствия, говорится в докладе.
В ООН заявили, что действия правительств должны быть адекватными и соответствовать имеющейся угрозе пандемии в конкретной стране, чтобы между государством и гражданами существовало доверие, особенно в период кризиса.
Также в организации предупредили, что временные ограничения "не должны быть поводом для власти и политиков".