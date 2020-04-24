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Образование на карантине: в Украине запустят программу Learning Passport

Образование на карантине: в Украине запустят программу Learning Passport
00:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине при поддержке ЮНИСЕФ запустят глобальную платформу Learning Passport

Украина станет одной из первых трех стран, в которых заработает Learning Passport - глобальная образовательная онлайн-платформа, которую запускают Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Microsoft Corp.

Сервис призван преодолеть образовательный кризис во время пандемии COVID-19 и будет запущен в работу уже в мае, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Новый вызов для системы образования - это разработка таких инструментов и решений для дистанционного обучения, которые были бы удобны и понятны для всех педагогов и учеников. Мы поддерживаем запуск платформы Learning Passport для Украины. Ведь это новые возможности для образования наших граждан как в условиях карантина, так и после его завершения", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Платформа Learning Passport - результат партнерства между ЮНИСЕФ, Microsoft и Кембриджским университетом. С начала она была разработана для дистанционного онлайн-образования детей беженцев и переселенцев, а ее запуск был запланирован на 2020 год. Однако функционал ресурса значительно расширили, чтобы помочь в обучении детям и молодежи на дистанционном обучении, которое было введено из-за вспышки COVID-19.

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Контент платформы для украинских детей и молодежи будет доступен в мае 2020 года. Он будет включать онлайн-книги, видео а также дополнительную поддержку для родителей тех детей, которые имеют особые образовательные потребности.

"Школы закрываются, дети становятся изолированными, испытывают страх и тревожность - последствия этой пандемии влияют на детей во всем мире. Мы должны объединиться и принять во внимание все возможные способы, чтобы помочь нашим детям пройти через эти трудные времена. С нашими давними партнерами, такими как Microsoft, мы можем быстро предоставить детям и молодежи инновационные и подходящие к адаптации решения. Адаптация платформы Learning Passport - это напоминание о том, как много мы можем достичь для детей вместе с нашими партнерами во времена, когда кризис углубляется на глобальном уровне", - отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

По последним данным ЮНЕСКО, 1,5 млрд учащихся и студентов в 190 странах испытывают на себе последствия закрытия школ. Сейчас все страны, где учебную программу можно преподавать дистанционно, смогут организовать онлайн-обучение для детей и молодежи, у которых есть необходимое оборудование дома.

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Для каждой страны платформа предоставляет онлайн-ресурсы учебной программы и дополнительные материалы на родном языке. Эти материалы отобраны экспертами, чтобы наилучшим образом обеспечить потребности учащихся и преподавателей.

В Украине платформа Learning passport также будет использована для создания онлайн-ресурса для самообразования и неформального образования, а именно для распространения программ развития социально-эмоциональных навыков среди подростков. В рамках проекта будет создана цифровая версия учебной программы UPSHIFT, направленная на формирование предпринимательских навыков у подростков и молодежи в качестве агентов социальных изменений, а также предоставление возможностей для реализации собственных инициатив по социальному предпринимательству.

Платформа также будет предлагать доступ к учебным и дидактическим ресурсам, созданным для всех участников образовательного процесса в условиях пандемии COVID-19.

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Как добавили в МОН, Learning Passport является частью партнерства Generation Unlimited (Поколение без границ) в сфере дистанционного обучения, которая имеет целью использование технологий для решения тех вызовов, с которыми сталкиваются учащиеся и образовательные учреждения, в том числе в охваченных конфликтом и гуманитарных контекстах.

Generation Unlimited (Поколение без границ) - это глобальное партнерство, призванное подготовить молодых людей, чтобы они стали деятельными и активными гражданами. Цель Generation Unlimited - обеспечить, чтобы молодые люди в возрасте от 10 до 24 лет в той или иной форме учились, проходили профессиональную подготовку или работали.

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ООН, Образование, Карантин, ЮНИСЕФ, Covid-19.
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