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Минздрав: Больницы заполнены больными коронавирусом только на 20%

Минздрав: Больницы заполнены больными коронавирусом только на 20%
11:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Заполненность определенных для лечения пациентов с коронавирусом больниц составляет 15-20%.

Порядка 15-20% коек занято в больницах, определенных для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"В 242 больницах первой волны сегодня было свободно около 43 тыс. коек, количество свободных аппаратов ИВЛ - 1877 из 2071. Заполненность медучреждений - 15-20% в зависимости от региона. В некоторых доходит до 50%. Но нет оснований утверждать, что нет коек или что больницы не принимают больных, или что кому-то не предоставляют помощь", - сказал он.

"Действительно, есть, где больше, в отдельных больницах, где подходит к 50%. Но хочу подчеркнуть, что в нас определены больницы первой волны, определены больницы второй волны и определены алгоритмы при каких обстоятельствах мы начинаем переходить на другой уровень. На сегодня никаких оснований ни в одном регионе Украины нет для того, чтобы утверждать, что не хватает кроватей или больницы, не принимают больных коронавирусною болезнью. Ситуация полностью контролируемая", - добавил он.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что его ведомство уже готовится к закупке около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства, они должны быть готовы к концу мая.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 9:00 24 апреля зарегистрировано 7 тысяч 647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел.

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Минздрав, Больницы, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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