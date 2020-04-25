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Шмыгаль: Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам

Шмыгаль: Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам
12:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского правительства настаивает на том, что ослабление карантина не означает, что угроза исчезнет.

Соблюдение новых стандартов социального поведения, установленных в период пандемии, должно сохраняться и после завершения карантина.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, с новым социальным поведением. Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет. Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - написал он на своем канале в Telegram.

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Так, премьер-министр настаивает, что даже после послабления и окончания карантина гражданам стоит продолжать избегать больших собраний и обеспечивать дистанцию не менее 1,5 метра. Стандарт проведения дезинфекций в публичных пространствах и размещения дозаторов с дезинфицирующими средствами на видных местах также должен сохраниться.

Кроме того, следует продолжать использовать средства индивидуальной защиты - защитные маски и перчатки, считает Шмыгаль.

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Кроме того, должен быть закреплен переход к "touchless economy" - распространение онлайн-продаж и безналичных платежей, бесконтактная доставка, специальное обслуживание в супермаркетах и заведениях общественного питания.

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Все по теме:

Кабмин, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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