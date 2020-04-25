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Онлайн: Как пройдет годовщина Чернобыльской катастрофы в этом году

Онлайн: Как пройдет годовщина Чернобыльской катастрофы в этом году
14:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В этом году годовщину аварии на Чернобыльской АЭС отметят онлайн.

В этом году международная акция-флешмоб "Chornobyl.34. Зажги свою свечу", посвященная годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, пройдет онлайн.

Об этом сообщают организаторы акции в Facebook.

"В этом году акция-флешмоб "Chornobyl.34. Зажги свою свечу" будет особенной, ведь она пройдет полностью онлайн. 26 апреля 2020 года в 1.23 ночи мы зажжем 34 свечи в с. Дитятки - в месте, которое все посетители Чернобыля знают как своеобразный «портал» в Зону отчуждения. На странице акции мы будем транслировать это вживую", - говорится в сообщении.

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По словам председателя общественного совета при Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения Александра Сироты, в этом году официальные мероприятия в Зоне отчуждения не будут проводиться в связи с действием ограничительных мер из-за распространения коронавируса. 

"Насколько мне известно, никаких официальных мероприятий не планируется", - сказал Сирота в интервью "Громадскому телевидению".

Анонсы мероприятий с участием Президента или Премьер-министра также отсутствуют на сайте главы государства и на Правительственном портале.

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Как сообщалось, в Зоне отчуждения с 18 марта карантин. На предприятиях ГАЗО остается минимальное количество персонала, необходимое для функционирования критической инфраструктуры.

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Украина, Катастрофа, Чернобыль.
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