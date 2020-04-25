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Суббота, 25.04.2020
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COVID-19: ВОЗ напоминает о возможности повторного инфицирования

COVID-19: ВОЗ напоминает о возможности повторного инфицирования
14:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Согласно заявлению ВОЗ, люди, которые вылечились от коронавируса, могут снова им заразиться.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в субботу заявили, что нельзя утверждать, будто вылечившиеся от коронавируса люди не могут им заразиться повторно благодаря антителам в плазме крови, пишет The Guardian.

"На данном этапе пандемии пока недостаточно данных об эффективности иммунитета с антителами", - заявили в организации.

В ВОЗ призвали людей, полагающих, что обладают иммунитетом к коронавирусу, поскольку уже переболели им, не игнорировать рекомендации в области общественного здравоохранения.

За сутки в мире почти 83 тыс человек заразились коронавирусом

Ранее на этой неделе власти Чили запустили программу по выдаче сертификатов выздоровевшим от коронавируса. Так называемые "карточки Covid" в Чили будут выдавать в электронном виде. Их получат те, кто сдал положительный тест на коронавирус, и после двухнедельного карантина больше не демонстрирует признаки заболевания.

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ВОЗ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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