COVID-19 и не только: ученые назвали 10 глобальных угроз, стоящих перед человечеством

Новости Украины:По заявлению ученых в мире есть около 10 глобальных угроз человечеству.

2020 год уже продемонстрировал чрезвычайные гуманитарные вызовы.

Сильная засуха, разрушительные лесные пожары, опасный смог – все эти события показывают последствия антропогенного изменения климата, пишет The Conversation.

Хоть все перечисленные угрозы могут показаться изолированными и не касаться всего человечества одновременно, однако в действительности они являются взаимосвязанными частями одной головоломки.

Международная комиссия по вопросам будущего выделила десять потенциальных катастроф, угрожающих человечеству кроме COVID-19.

Сокращение природных ресурсов, особенно воды

Коллапс экосистем и потеря биоразнообразия

Человеческий прирост, который не будет согласовываться с имеющимися ресурсами планеты

Глобальное потепление и антропогенные изменения климата

Химические загрязнения планеты, в частности океанов и атмосферы

Рост продовольственной опасности и ухудшения качества питания

Ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения

Появление новых мощных неконтролируемых технологий

Национальное и глобальное непонимание и принятие превентивных мер в отношении этих рисков

Появление новой неизлечимой болезни

Как сообщалось, 23 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции на фоне экономических последствий пандемии коронавируса нового типа.

Глава государства объяснил подобные меры необходимостью сохранять рабочие места и ресурсы системы здравоохранения для граждан Соединенных штатов в условиях кризисного периода.