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Суббота, 25.04.2020
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COVID-19 и не только: ученые назвали 10 глобальных угроз, стоящих перед человечеством

COVID-19 и не только: ученые назвали 10 глобальных угроз, стоящих перед человечеством
15:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:По заявлению ученых в мире есть около 10 глобальных угроз человечеству.

2020 год уже продемонстрировал чрезвычайные гуманитарные вызовы.

Сильная засуха, разрушительные лесные пожары, опасный смог – все эти события показывают последствия антропогенного изменения климата, пишет The Conversation. 

Хоть все перечисленные угрозы могут показаться изолированными и не касаться всего человечества одновременно, однако в действительности они являются взаимосвязанными частями одной головоломки.

COVID-19 боится солнечного света, тепла и влаги: ученые рассказали, когда пандемия пойдет на спад

Международная комиссия по вопросам будущего выделила десять потенциальных катастроф, угрожающих человечеству кроме COVID-19.

  • Сокращение природных ресурсов, особенно воды

  • Коллапс экосистем и потеря биоразнообразия

  • Человеческий прирост, который не будет согласовываться с имеющимися ресурсами планеты

  • Глобальное потепление и антропогенные изменения климата

  • Химические загрязнения планеты, в частности океанов и атмосферы

  • Рост продовольственной опасности и ухудшения качества питания

  • Ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения

  • Появление новых мощных неконтролируемых технологий

  • Национальное и глобальное непонимание и принятие превентивных мер в отношении этих рисков

  • Появление новой неизлечимой болезни

Как сообщалось, 23 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции на фоне экономических последствий пандемии коронавируса нового типа.

ВОЗ: Выздоровление от коронавируса не гарантирует иммунитета

Глава государства объяснил подобные меры необходимостью сохранять рабочие места и ресурсы системы здравоохранения для граждан Соединенных штатов в условиях кризисного периода.

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Угрозы, Ученые, мир, Коронавирус.
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