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Аласания: Разблокирование счетов Общественного может затянуться

Аласания: Разблокирование счетов Общественного может затянуться
07:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Глава НОТУ заявил, что разблокировка счетов Общественного могжет затянутся.

Постановление Кабмина о разблокировании счетов Общественного вещателя открывает путь к решению проблемы выплаты долга, однако бюрократические процедуры могут затянуться.

Об этом сообщил глава правления НОТУ Зураб Аласания, передает Общестенное.

"Конечно, Общественное крайне положительно относится к решению проблемы, которой уже 10 лет. Само по себе постановление еще не означает разблокирования. Счет до сих пор арестован. Предусматривает это постановление то, что нам разрешено это сделать (погасить долг государства Euronews). Буквально в понедельник надо изменить паспорт бюджетной программы. Он будет представлен в Минкульт, который теперь является нашим куратором. Минкульт, подписав, передаст его в Минфин, Минфин если согласует, то передаст его в Минюст, Минюст передаст в Кабмин. Тогда Кабмин на своем очередном заседании может паспорт принять. И тогда уже откроется дорога к уплате, которая предусматривает выплату Euronews ", - рассказал Аласания.

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Он добавил, что еще остается исполнительное производство юридической службы Минюста - "и там мы должны заплатить еще миллион". Соответственно будет еще одно производство, а счета будут заблокированы, пока не будет уплачен и тот миллион.

"Когда это произойдет и произойдет ли вообще не могу сказать, поэтому так поспешно говорить, что счета разблокированы... Они точно не разблокированы. Я даже не могу сказать, когда они будут точно разблокированы по дате", - заметил глава НОТУ.

Как сообщалось, правительство на своем заседании 24 апреля приняло постановление "О внесении изменения в пункт 3 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины ".  

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"Документ, разработанный Министерством культуры и информационной политики Украины, позволяет НОТУ погасить в течение 2020 года на основании решения суда задолженность перед акционерным обществом "Евроньюс", в том числе оплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства", - отметили в Кабмине.

В конце февраля НОТУ заявила о блокировании счетов в связи с открытием исполнительного производства по взысканию с Общественного около 308 млн грн в пользу акционерного общества "Евроньюс".

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Украина, Бизнес, Общественное.
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