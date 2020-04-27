Гейтс направит все ресурсы своего Фонда на борьбу с коронавирусом

Новости Украины:Билл Гейтс сообщил, что его Фондготов направить все свои ресурсы на борьбу с коронавирусом.

Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс сообщил изданию Financial Times, что его Фонд, который сейчас насчитывает 40 млрд долларов, готов направить все свои ресурсы на борьбу с коронавирусом, даже если от этого пострадают другие программы Фонда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

“Мы приняли организацию, которая ранее боролась с ВИЧ и малярией, а также полиомиелитом, и почти полностью переориентировали ее на борьбу с текущей проблемой”, — сказал Гейтс. На сегодня Фонд Гейтса уже выделил 250 млн долларов на борьбу против коронавируса по всему миру. Последние 150 млн были направлены на разработку диагностики, лечения и вакцинации, а также дополнительные ресурсы для Африки и Южной Азии.

Гейтс добавил, что клинические испытания новых лекарств против СПИДа будут приостановлены, зато эти ресурсы будут направлены на разработку лекарств против коронавируса.

Миллиардер прогнозирует, что пандемия коронавируса обойдется мировой экономике в десятки триллионов долларов, некоторые страны будут переживать замедление экономики годами.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 209 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.