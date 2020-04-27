Эпидемиолог: около 70% людей будут иметь легкую форму COVID-19

Новости Украины:Врач-инфекционист заявила, что около 70% граждан Украины будут иметь легкую форму коронавируса.

Около 70% людей будут иметь легкую и бессимптомную форму инфицирования коронавирусом. Нужно проверять широкий круг контактных лиц для выявления больных.

Об этом в интервью рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Около 70% людей будут иметь легкую и бессимптомную форму инфицирования. В ячейках больного нужно обследовать большое количество людей. Просто у нас ресурса на это нет. Заболевание протекает с множеством симптомов. Бывает с небольшим кашлем, без насморка", - сказала Голубовская.

Напомним, в Украине для борьбы с коронавирусом разрабатывают даже немедикаментозное лечение, в частности, рекомендуют больным лежать большую часть времени на животе.