Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
По всему миру коронавирусом заразились более 3 млн человек
По всему миру коронавирусом заразились более 3 млн человек
До конца этой недели в Украине могут открыть рынки
До конца этой недели в Украине могут открыть рынки
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 апреля

Эпидемиолог: около 70% людей будут иметь легкую форму COVID-19

Эпидемиолог: около 70% людей будут иметь легкую форму COVID-19
14:10 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Врач-инфекционист заявила, что около 70% граждан Украины будут иметь легкую форму коронавируса.

Около 70% людей будут иметь легкую и бессимптомную форму инфицирования коронавирусом. Нужно проверять широкий круг контактных лиц для выявления больных.

Об этом в интервью рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Около 70% людей будут иметь легкую и бессимптомную форму инфицирования. В ячейках больного нужно обследовать большое количество людей. Просто у нас ресурса на это нет. Заболевание протекает с множеством симптомов. Бывает с небольшим кашлем, без насморка", - сказала Голубовская. 

По всему миру коронавирусом заразились более 3 млн человек

Напомним, в Украине для борьбы с коронавирусом разрабатывают даже немедикаментозное лечение, в частности, рекомендуют больным лежать большую часть времени на животе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Люди, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)
02 Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками
03 Есть их нужно, но не натощак: продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок
04 В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
05 Оставайтесь и играйте дома: Google выпустил новый doodle
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация в Киеве: в Лавре подтверждены 20 новых случаев коронавируса
В Киево-Печерской Лавре подтверждены еще 20 случаев COVID-19
Появилось видео нападения Слончака на полицейского
Появилось видео нападения Слончака на полицейского
Карта коронавируса в Украине и мире 27 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: Онлайн
&quot;Мисс Украина-Вселенная&quot; Олеся Стефанко беременна (Фото)
"Мисс Украина-Вселенная" Олеся Стефанко беременна (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь