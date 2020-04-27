По всему миру коронавирусом заразились более 3 млн человек

Новости Украины:Сейчас в мире коронавирусной инфекцией заразилось более 3 млн человек.

Количество инфицированных коронавирусом Covid-19 по всему миру превысило 3 млн, в то же время выздоровели 882 тыс. человек, более 207 тыс. человек умерли. Об этом свидетельствуют статистические данные сайта Worldometers.

По состоянию на 27 апреля, в тройке антилидеров США, Испания и Италия.

Больше всего зараженных в Соединенных Штатах: там выявили 987 322 случаев заражения. В Испании фиксируют 226 629 больных коронавирусной инфекцией.

В Италии за сутки зафиксировали еще 2 324 случаев Covid-19, общее количество зараженных - 197 675.

Более 100 тыс. заболевших еще в четырех странах: Франция - 162 220 случаев, Германия - 157 770 случаев, Великобритания - 154 037 случаев, Турция - 110 130 случаев.

Напомним, что за сутки в Украине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на 392 - до 9009. 220 человек умерли, 864 - выздоровели.