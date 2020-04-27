Карта коронавируса в Украине и мире 27 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

Количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на утро 27 апреля достигло 9009 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 392 (или 4,5%).

Среди заболевших госпитализированы 2833 человека (+83 за сутки), в том числе 124 ребенка и 294 медработника. Остальные 6176 пациентов находятся на амбулаторном лечении, в том числе 490 детей и 1455 медработников.

110 человек находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек (+11 за сутки); вылечились 864 (+20 за сутки). Около 86% умерших - люди старше 50 лет.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 27.04.2020

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 26 апреля в Украине было 8 тыс 617 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (840) превышало количество летальных случаев (209). Таким образом, за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания возросло на 392, летальных случаев возросло на 11, количество случаев выздоровления - на 24.

По состоянию на утро 25 апреля сообщалось о 492 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 24 апреля – 477, 23 апреля - 578, 22 апреля – 467, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 23 апреля в мире зарегистрировали 2 971 831 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. 206,553 человека скончались. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику по всему миру.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США - заражения зафиксированы во всех 50 штатах, число умерших достигло 54 876, заболевших - 965 910, протестировано - 5 441 079. Испания сообщает о 226 629 случаях COVID-19, 23190 человек умерли. В Италии зафиксировано 197 675 случаев инфицирования, из них - 26 644 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев - в США, Испании, Италии, и Франции. Так, во Франции умерли 22 890 человек, в Великобритании - 20 795, в Германии - 5 976, в Иране - 5 710, в Турции - 2 805, в Бельгии - 7 094, в Нидерландах - 4 491, Канаде - 2 663.

В России число зараженных достигло 80 949 человек, из которых 747 умерли, в Беларуси - 10 463, умерли - 72; в Польше - 11 617, умерли - 535; в Молдове - 3 408, умерли - 96; в Венгрии - 2 500, умерли - 272; в Румынии - 11 036, умерли - 619; в Словакии - 1 379, умерли - 18.

Заражение коронавирусом по разным странам на 27.04.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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