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Врач-инфекционист рассказала, как дети переносят COVID-19

Врач-инфекционист рассказала, как дети переносят COVID-19
14:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Главный врач-инфекционист рассказала о том, как дети переносят коронавирус.

Дети легко переносят такие заболевания, как коронавирус, но они являются мотором эпидемии и разносят болезни.

Об этом в интервью рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Интересная ситуация с детьми. Дети при таких инфекционных заболеваниях болеют реже, болеют не так трудно. Кстати, одним из клинических симптомов, очень интересный, который сейчас стал чаще и чаще появляться, это различные сыпи на теле. Вот у детей может быть небольшая сыпь появиться - это может быть единственным симптомом коронавируса, даже без температуры тела", - сказала Голубовская. 

Эпидемиолог: около 70% людей будут иметь легкую форму COVID-19

По ее словам, дети болеют легко, но бывают и исключения. 

"Дети, как правило, являются мотором эпидемии. Именно потому, что они легко заболевают, легко переносят, никто не тестирует, никаких клинических симптомов нет и они спокойно разносят эту болезнь", - добавила врач.

Как сообщила врач-эпидемиолог Ольга Голубовская, около 70% людей будут иметь легкую и бессимптомную форму инфицирования коронавирусом. Нужно проверять широкий круг контактных лиц для обнаружения больных.

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Украина, Дети, Карантин, Коронавирус.
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