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Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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ЦОЗ: в Украине каждый пятый зараженный COVID-19 - медик

ЦОЗ: в Украине каждый пятый зараженный COVID-19 - медик
17:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В ЦОЗ дали отчет о проценте зараженных медиков из всех инфицированных на коронавирус в Украине.

В Центре общественного здоровья объяснили, почему в Украине почти 20% всех инфицированных являются медицинскими работниками. 

Об этом говорится в сообщении ЦОЗ Минздрава в Facebook.

"По состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 подтвержден у 1749 медработников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине - работник медучреждения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди причин, обусловливающих распространение заболевания среди медработников, могут быть: отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов; неправильное пользование средствами индивидуальной защиты, их хранение и утилизация; недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми средствами индивидуальной защиты.

В Минздраве отмечают, что обеспечение больниц средствами индивидуальной защиты осуществляется органами местного самоуправления и за счет централизованных закупок, благотворительной или гуманитарной помощи с учетом потребности, которую формирует руководство лечебного учреждения.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 27 апреля в Украине зафиксировали 392 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 009.

Количество инфицированных коронавирусом Covid-19 по всему миру превысило 3 млн, в то же время выздоровели 882 тыс. человек, более 207 тыс. человек умерли.  По состоянию на 27 апреля, в тройке антилидеров США, Испания и Италия.

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Украина, Минздрав, Медики, Карантин, Коронавирус, ЦОЗ, Covid-19.
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