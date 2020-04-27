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Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля

Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
22:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Радоница - очень важный день церковного календаря: в этот день впервые после Пасхи проводится поминовение усопших.

Чтобы никогда не забывать о Радонице, стоит помнить, что она всегда следует после Пасхи - на девятый ее день, во вторник после Фомина воскресенья. В 2020 году этот день придется на 28 апреля.

По преданию, на Пасху Бог отпускает всех усопших на Землю - а на Красную горку и Радоницу они возвращаются назад в свои могилы. Вот и приходят родные на кладбища, чтобы попрощаться с ними. В 2020 году карантин в Украине внес свои коррективы - поминать усопших придется дома.

Считается, что усопшие тоже должны отмечать Пасху, поэтому специально для них есть такой день, в который можно встретиться с родными. Говорят, что наши умершие близкие находятся рядом с нами всю пасхальную неделю вплоть до Радоницы, а потом их радостные души отправляются вновь на Небеса.

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Радоница 2020 - что нельзя делать

На Радоницу нельзя:

  • устраивать на кладбище шумные застолья - даже не в карантин скромный поминальный обед организовывают дома, при этом из алкоголя подают - не более 100 мл вина;

  • отказывать в помощи;

  • работать по дому, в огороде и саду;

  • обманывать;

  • ругаться и кричать.

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Молитва на Радоницу 28 апреля

Радоница 2020 - что нужно делать

28 апреля необходимо посетить место, на котором похоронены ваши родственники или близкие. В этот день можно сходить на кладбище, навести порядок на могилах. Говорят, что в этот день усопшие слышат все, словно они все еще живы. Нужно сказать им то, что не решались сказать при жизни, поделиться новостями, рассказать что-то о себе.

Радоница - это "окликание" покойников, а делается оно - молитвами и добрыми делами в их честь: например, надо раздать милостыню - назвав имя покойного и попросив молиться за него.

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Традиции, Запреты, Молитвы, Пасха 2020, Красная горка 2020, Радоница, Радоница 2020, Пасха для усопших, Родительский день 2020.
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