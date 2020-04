Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 27 апреля.

Радоница

Во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья (или Антипасхи), Православная Церковь установила день поминовения усопших, первый после праздника Пасхи.

Этот день называется Радоницей и считается Пасхой для усопших.

В день Радоницы христиане символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими этот мир. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности.

Этимологически слово "радоница" восходит к словам "род" и "радость", причем, особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного отдается нищей братии на помин души. Такое общение с усопшими, выраженное через простые бытовые действия, отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, Который "не есть Бог мертвых, но живых" (Евангелие от Матфея, 22:32).

Распространившийся же в настоящее время обычай посещать кладбища в самый день Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Пудов день

В этот день церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.

В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух. "На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда", — говорили знающие люди. А все остальные соглашались: "У кого медок и маслице — у того и праздничек".

На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: "Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу". Был и другой вариант заговора: "Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть".

Однако, после этого употреблять ягоды с дерева было уже нельзя, иначе боль могла вернуться.

Всемирный день охраны труда

Международная организация труда, МОТ (International Labour Organization, ILO) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте (World Day for Safety and Health at Work), с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые этот день был отмечен в 2003 году.

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте.

Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. Они организуются, как правило, силами местных властей, профсоюзных организаций, организаций работодателей и специалистов в области охраны труда.

Национальная культура охраны труда — это уважение права на безопасные и здоровые условия труда на всех уровнях, когда правительства, работодатели и работники активно участвуют в обеспечении безопасной и безвредной для здоровья производственной среды, четко определяя права и обязанности, и когда наивысший приоритет отдается принципу профилактики.