МИД: 45 украинцев за рубежом выздоровели от Covid-19

Новости Украины:За рубежом от коронавируса лечатся 162 украинца, 45 выздоровели.

За рубежом за помощью в украинские дипломатические учреждения обратились более 17 тысяч граждан Украины в рамках системы "Защита".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

"17 305 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипучреждения в рамках системы "Защита", - говорится в сообщении.

Проходят лечение от COVID-19 162 украинца, 45 - выздоровели. Количество умерших остается неизменным за последние дни - 7.

В Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас карантин продлен до 11 мая 2020 года.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. 7 апреля запрещено пересекать границу пешком. Въезжать на территорию Украины можно только на автомобиле. Для пересечения открыто 19 пунктов пропуска.

С 24 марта прием и отправка воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, запрещены во всех аэропортах, кроме "Борисполя".