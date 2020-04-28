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Ляшко о работе продуктовых рынков: Будет контроль со стороны государства

Ляшко о работе продуктовых рынков: Будет контроль со стороны государства
05:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Работу продовольственных рынков будет ежедневно контролировать Госслужба по безопасности пищевых продуктов.

Работу продовольственных рынков после их открытия будет ежедневно контролировать Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Будет обеспечено ежедневное инспектирование представителями Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и ежедневная выдача разрешения на открытие или запрет на открытие рынка", - сказал он в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Ляшко сообщил, что "если рынок нарушит нормы, то в следующий раз он сможет открыться не ранее, чем через семь дней после того, как устранит нарушения".

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"Будет контроль со стороны государства без привлечения органов местного самоуправления", - подчеркнул он.

Ляшко напомнил, что ранее постановлением главного санитарного врача было разрешено возобновить работу рынков, однако позже это разрешение было отменено.

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"Мы учли все вопросы, сейчас мы открываем рынки совсем с другими подходами. Если раньше мы прописали нормы, и сказали, что органы местной власти должны сами обеспечивать их выполнение, то органы местного самоуправления восприняли это как призыв и пооткрывали все рынки, в том числе и те, которые действовали с нарушением противоэпидемических норм", - сказал он.

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Минздрав, Рынки, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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