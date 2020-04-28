Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 29 апреля.

Арина — "урви берега"

В этот день чествуют трех мучениц Солунских — сестер Агапии, Хионии и Ирины. Согласно преданию, благочестивые сестры вместе с другими христианками скрывались в горах от преследований императора Диоклетиана, однако, в конце концов, их схватили и привели на суд.

Женщинам предложили отречься от веры, но они ответили отказом. Агапию и Хионию в первый же день сожгли, а остальных заключили в тюрьму, чтобы дать возможность одуматься. После следующего допроса правитель приказал отвести Ирину в публичный дом, но там к праведнице никто не осмелился притронуться. После этого мученицу казнили.

К Ирининому (Арининому) дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили: "Арина — урви берега!", — тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем.

На Арину было принято заниматься рассадой. Высаживая молодую капусту, крестьянки приговаривали: "Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна". Подобные заклинания существовали для каждого овоща. Считалось, что после этого дня должно следовать несколько солнечных, благодаря чему рассада быстро идет в рост. По поведению рассады судили и о будущем сенокосе: если молодые растения активно пьют поливку — он придется на сухие дни.

На Арину также полагалось белить стволы садовых деревьев.

Международный день танца

Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца (International Dance Day).

Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца (International Dance Council, CID) ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (Jean-Georges Noverre), реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как "отец современного балета".

Жан-Жорж Новерр (29 апреля 1727—19 октября 1810) — французский балетмейстер, хореограф и теоретик балета, ученик балетмейстера Л.Дюпре. Выступал как танцовщик и возглавлял балетную труппу в театре "Друри-Лейн" в Лондоне.

Новерр разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд "Письма о танце и балетах", где Новерр обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами действенных пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.

Поэтому, по замыслу учредителей, главная идея данного праздника — объединение всех направлений танца, как единой формы искусства, а сам День танца — это повод для её чествования, а ещё — её способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.

Конечно же, в этот день весь танцующий мир — коллективы театров оперы и балета, современные танцевальные труппы, ансамбли современного бального и народного танца и другие, как профессиональные, так и самодеятельные артисты — будут отмечать свой профессиональный праздник. Формы же празднования весьма разнообразны — от традиционных концертов и выступлений до танцевальных флешмобов и необычных представлений.

Всемирный день исполнения Детских Желаний

Дети – удивительные существа, ведь кто, как не они могут так искренне смеяться, от души радоваться, беззаботно веселиться и свято верить в исполнение желаний.

В детстве каждый из нас мечтал, а грёзы уносили порой в дикую Африку, на Северный полюс или в никому неведомые галактики.

Наверняка любой человек помнит, как у него в детстве возникали совершенно невероятные идеи, а он верил, что всё обязательно сбудется. Многие из них исполнялись, если ребенок шёл к намеченной цели, а некоторым было не суждено претвориться в жизнь. Тем не менее, любой из нас помнит то светлое чувство, когда зарождалось желание, как тепло становилось на сердце от того, что просто веришь в чудеса.

Очевидно, что Всемирный день исполнения Детских Желаний – чудесный праздник, который отмечают традиционно 29 апреля.

Учредил его в 1980 году американский благотворительный фонд Make-A-Wish Foundation, взявший на себя очень ответственное и благое дело – помогать детям, страдающим смертельными заболеваниями. Основатели фонда, а также более 30000 волонтеров исполняют желания малышей, чья жизнь может оборваться в любую минуту.

В День исполнения Детских желаний приятно устроить настоящий фейерверк положительных эмоций и для своих малышей, и для неизлечимых маленьких пациентов клиник, и для сирот, достаточно только захотеть.

День украинского футбола

В 1992 году в этот день национальная сборная Украины в Ужгороде провела первый в истории официальный матч, занесенный в реестр ФИФА.

Хотя товарищеская встреча с венграми закончилась неудачно (1:3), дата стала отметкой становления украинского футбола.

Изначально планировалось провести поединок 22 апреля в Киеве на Республиканском стадионе, однако ввиду финансовых трудностей Федерации футбола Украины матч решили перенести в Ужгород, ближе всего к границе с Венгрией.

На дебютный матч были вызваны: вратари — Кутепов ("Динамо"), Гришко ("Черноморец"), защитники — Лужный, Ю.Мороз ("Динамо"), Никифоров, Третьяк ("Черноморец"), Драгунов ("Шахтер"), Беженар ("Днепр"), полузащитники — Анненков, Ковалец, Заец ("Динамо"), Шелепницкий, Сак, Цымбаларь ("Черноморец"), Погодин ("Шахтер"), Дудник ("Металлург" Запорожье), нападающие — Саленко ("Динамо"), Гецко, Гусев ("Черноморец"), Щербаков ("Шахтер").

Подготовка к поединку практически не велась: динамовцы после игр Лиги чемпионов УЕФА вели три игры внутреннего чемпионата, а игроки "Черноморца" отдыхали после матча с "Шахтером". Только 27 апреля игроки собрались в Киеве, чтобы на следующий день самолётом отправиться в Ужгород.

По-традиции, в последние дни апреля во всех городах страны проводятся детские турниры, матчи ветеранов и любительских команд.

Всемирный день собак-поводырей

Каждый год в последнюю среду апреля мировое сообщество отмечает Международный день собаки-поводыря.

Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к этим особенным, замечательным собакам, которые безотказно и самоотверженно помогают людям-инвалидам, потерявшим зрение.

Быть поводырем – для собаки тяжелый и ответственный труд. Но четвероногие друзья не ропщут, а безотказно трудятся в жару и мороз, в снег и дождь, терпеливо следя за каждым шагом хозяина и помогая ему во всем.

А хорошая собака-поводырь много чего может: она мастерски проведет незрячего хозяина по маршруту, обходя любые препятствия, даже такие, как открытое окно или низко свесившееся дерево. Она сигнализирует о конце тротуара, о ступенях лестницы… Собака принесет хозяину оброненные вещи, подаст тапочки. Она всегда рядом, терпеливо выслушает или просто молча посидит. А уж о том, что это преданейшее существо и говорить нечего…

Опыт людей показал, что лучшими для этой цели являются собаки породы лабрадор, а также немецкая овчарка.