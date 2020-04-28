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Три четверти украинцев планируют провести майские праздники дома

Три четверти украинцев планируют провести майские праздники дома
11:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В этом году лишь 1% украинцев планируют на майские праздники поехать в путешествие по стране.

74% украинцев планируют быть дома на майские праздники, 8% - намерены навестить родных в это время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 24 по 25 апреля.

Согласно данным исследования, почти три четверти опрошенных планируют быть дома на майские выходные, 17% намерены заняться домашним хозяйством, 8% хотят посетить родных, близких, 5% - провести время с друзьями, или знакомыми, 1% - поехать в путешествие по стране. Отмечается, что о желании заняться домашним хозяйством относительно чаще говорили жители запада и центра, жители сел. Навестить родных и близких больше хотят молодые, мужчины и более обеспеченные респонденты.

Несмотря на карантин, 29% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 23% - один раз в день. В то же время 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% - вообще стараются не выходить. За последние две недели заметно выросло количество тех, кто выходит из дома чаще, в том числе количество респондентов, которые выходят несколько раз в день выросло с 19 до 29%. Чаще находятся дома женщины, старшие и самые бедные опрошенные. В то же время, чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.

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Так, 68% украинцев часто следят за новостями о коронавирусе, 19% делают это иногда, 9% - редко, а 5% вообще не интересуются такими новостями. Чаще отслеживают новости о пандемии люди старшего возраста, женщины и бедные опрошенные.

Так, 61% опрошенных оценивают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, как оптимальные, 14% считают их слишком жесткими, 16% - слишком мягкими. Относительно чаще как жесткие ограничительные меры оценивали жители востока, мужчины и молодые опрошенные и те, кто меньше, или вообще не интересуется новостями о коронавирусе.

По данным исследования, 49% украинцев отметили, что качество государственных медицинских услуг за последние два года скорее ухудшилось, 33% считают, что оно осталось на таком же уровне, лишь 12% увидели улучшения. В динамике за последний год возросло количество тех, кто фиксирует ухудшение в сфере медицинских услуг (с 37% до 49%).

В то же время 43% респондентов отметили, что качество государственных медуслуг за последние 6 месяцев осталось на таком же уровне. 33% считают, что оно скорее ухудшилось. 11% - скорее улучшилось. В динамике уменьшилось число тех, кто давал положительные оценки качества медицинских услуг за полгода.

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Среди руководителей медицинской отрасли главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко доверяют 41%, не доверяют 31% (19% не знают такого). Действующему министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют - 25%, не доверяют - 26% (38% не знают такого). Если говорить об экс-главах Министерства здравоохранения, то на сегодня Ульяне Супрун доверяют 19%, не доверяют - 63% (не знают - 13%), Илье Емцу доверяют - 16%, не доверяют - 33% (не знают - 41%), Зоряне Скалецкой доверяют 13%, не доверяют - 39% (не знают такой - 41%).

В ходе исследования было опрошено 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Опрос проводился методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

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Опрос, Карантин, Выходные, Соцопрос, Коронавирус, Майские праздники.
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