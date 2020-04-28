Масштабная волна пожаров в Украине: эксперты дали прогноз

Новости Украины:В связи с пожарной ситуацией в стране, эксперты из мониториногового центра дали прогнозы по состоянию и количеству пожаров в Украине на ближайшие месяцы.

С конца марта до 23 апреля в Житомирской и Киевской областях от пожаров пострадало ориентировочно 40-50 тысяч гектаров территорий: если не принять срочные меры, то в июле в Украине может возникнуть другая, более масштабная и разрушительная, волна пожаров.

Об этом в интервью сообщил директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев.

"На 13 апреля в зоне отчуждения фиксировали 20 000 га, под конец прошлой недели там было уже минимум 30 000, за ее пределами прибавилось еще минимум 5-7 тысяч. Так стремительно приближаемся к 50 000 га - думаю, в общем получится не менее 40-50 тысяч в Житомирской и Киевской областях на период с 29 марта по 23 апреля", - рассказал Зибцев.

Он пояснил, что молодая трава, которая сейчас появляется, вскоре остановит нынешний цикл пожаров, однако вторая волна может начаться в июне, если будет засуха. Наибольшие же пожары обычно начинаются ориентировочно с 25 июля.

Зибцев сообщил, что Региональный Восточноевропейский центр мониторинга пожаров на 10 страницах изложил рекомендации Президенту, Кабмину, ГСЧС, Гослесагентству, местным органам власти и международным организациям, чтобы они могли принять меры по противодействию следующей волны пожаров.

"У нас есть полтора-два месяца на действия. Если не изменятся принципиальные обстоятельства, описанные в обращении, у нас начнется вторая волна пожаров, возможно, масштабнее первой ", - предупредил Зибцев.

Как сообщалось, в Киевской и Житомирской областях продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров. На Киевщине пожар в Зоне отчуждения вспыхнула 4 апреля. По данным Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), в Чернобыльской зоне отчуждения от пожаров пострадали 20 000 гектаров территорий, из которых 30% составляют леса. По состоянию на 7 ч. 28 апреля в Чернобыльской зоне подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского и Дитяткивского лесничеств.

Пожары в Житомирской области возникли 16 апреля, огонь прошел 4300 га по территории и уничтожил 39 домов, в которых проживали люди. Кабинет министров выделил 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. По состоянию на 7 ч. 28 апреля, силами ГСЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем.