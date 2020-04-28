Скачать
Вторник, 28.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВР планирует освободить от налогообложения медиков, работающих с больными на COVID-19
ВР планирует освободить от налогообложения медиков, работающих с больными на COVID-19
Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
Чемпионат Франции досрочно завершили
Чемпионат Франции досрочно завершили
Принц Гарри записал послание по случаю 75-летия своей любимой детской книги
Принц Гарри записал послание по случаю 75-летия своей любимой детской книги

Масштабная волна пожаров в Украине: эксперты дали прогноз

Масштабная волна пожаров в Украине: эксперты дали прогноз
18:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:В связи с пожарной ситуацией в стране, эксперты из мониториногового центра дали прогнозы по состоянию и количеству пожаров в Украине на ближайшие месяцы.

С конца марта до 23 апреля в Житомирской и Киевской областях от пожаров пострадало ориентировочно 40-50 тысяч гектаров территорий: если не принять срочные меры, то в июле в Украине может возникнуть другая, более масштабная и разрушительная, волна пожаров.

Об этом в интервью сообщил директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев.

"На 13 апреля в зоне отчуждения фиксировали 20 000 га, под конец прошлой недели там было уже минимум 30 000, за ее пределами прибавилось еще минимум 5-7 тысяч. Так стремительно приближаемся к 50 000 га - думаю, в общем получится не менее 40-50 тысяч в Житомирской и Киевской областях на период с 29 марта по 23 апреля", - рассказал Зибцев.

Ситуация с пожарами на Житомирщине: спасатели продолжают ликвидацию семи очагов

Он пояснил, что молодая трава, которая сейчас появляется, вскоре остановит нынешний цикл пожаров, однако вторая волна может начаться в июне, если будет засуха. Наибольшие же пожары обычно начинаются ориентировочно с 25 июля.

Зибцев сообщил, что Региональный Восточноевропейский центр мониторинга пожаров на 10 страницах изложил рекомендации Президенту, Кабмину, ГСЧС, Гослесагентству, местным органам власти и международным организациям, чтобы они могли принять меры по противодействию следующей волны пожаров.

"У нас есть полтора-два месяца на действия. Если не изменятся принципиальные обстоятельства, описанные в обращении, у нас начнется вторая волна пожаров, возможно, масштабнее первой ", - предупредил Зибцев.

Ситуация с пожарами: В Чернобыльской зоне локализованы все очаги возгорания (Фото)

Как сообщалось, в Киевской и Житомирской областях продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров. На Киевщине пожар в Зоне отчуждения вспыхнула 4 апреля. По данным Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), в Чернобыльской зоне отчуждения от пожаров пострадали 20 000 гектаров территорий, из которых 30% составляют леса. По состоянию на 7 ч. 28 апреля в Чернобыльской зоне подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского и Дитяткивского лесничеств.

Пожары в Житомирской области возникли 16 апреля, огонь прошел 4300 га по территории и уничтожил 39 домов, в которых проживали люди. Кабинет министров выделил 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. По состоянию на 7 ч. 28 апреля, силами ГСЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Пожары, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нас выдают наши губы: тест, который поможет определить характер
02 Пудов день: приметы и обряды на 28 апреля
03 Радоница 2020: что категорически запрещено делать в родительский день
04 Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
05 Бытовые ошибки, которые могут испортить здоровье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Госстат: в Украине реальная зарплата выросла на 9,3%
Госстат: в Украине реальная зарплата выросла на 9,3%
Дешевые кредиты для бизнеса: В Украине расширят программу
Дешевые кредиты для бизнеса: В Украине расширят программу
Ситуация с пожарами на Житомирщине: спасатели продолжают ликвидацию семи очагов
Пожары: на Житомирщине ГСЧС ликвидируют 7 очагов
&quot;Добро пожаловать&quot;: Disney готовит к выпуску фильм с темнокожим принцем
"Добро пожаловать": Disney готовит к выпуску фильм с темнокожим принцем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь