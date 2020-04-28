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Всемирный день охраны труда, праздник посвятили борьбе с пандемией COVID-19

Всемирный день охраны труда, праздник посвятили борьбе с пандемией COVID-19
19:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В 2020 году Всемирный день охраны труда посвятили борьбе с коронавирусом.

В 2020 году Всемирный день охраны труда посвящен борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом в Facebook сообщает Национальная служба здоровья.

"28 апреля - Всемирный день охраны труда. Его ежегодно отмечают и в Украине. В 2020 году Всемирный день охраны труда посвящен борьбе с пандемией коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении. 

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Оргкомитет по подготовке и проведению в 2020 году Дня охраны труда в Украине с участием представителей Гоструда, министерств, других центральных органов исполнительной власти, Международной организации труда в Украине, Фонда социального страхования Украины и организаций профсоюзов и работодателей подготовил полезные рекомендации для органов государственной власти, местного самоуправления, работодателей, профсоюзов, средств массовой информации, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций.

Среди рекомендаций относительно контрольного перечня мероприятий, которые Международная организация труда предоставляет работодателям, следующие:

  • разработка плана обеспечения готовности и реагирования в целях профилактики COVID-19 на рабочем месте, учитывая все направления работы и задачи, выполняемые работниками, и потенциальные источники заражения;

  • создание на предприятии системы предоставления работникам актуальной и достоверной информации о ходе ситуации с COVID-19;

  • поощрение дистанционной работы неключевых сотрудников, чтобы свести к минимуму распространение COVID-19 на рабочем месте. Если дистанционная работа практически невозможна, введите изменения, чтобы избежать большой концентрации работников на объектах.

  • разработка плана возможных действий в случае выявления на предприятии подтвержденного либо подозреваемого случая COVID-19, что включает, в числе прочего, уведомление, контроль и дезинфекцию в соответствии с национальными руководящими документами.

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Полный контрольный перечень является управленческим инструментом для реализации практических мер с целью уменьшения распространения пандемии COVID-19 на рабочем месте.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

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Украина, Праздник, Карантин, Covid-19.
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