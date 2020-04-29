У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления

Новости Украины:Имя Ирина в переводе с древнегреческого языка означает "мир, покой".

Произошло от имени древнегреческой богини Эйрены, богини мира и покоя. У имени Ирина есть и мужская форма – Ириней и Ириний (православные святцы), а в католических святцах как Иреней.

У имени Ирина есть различные разговорные формы – Арина, Ерина, Ярина, Иринья (чаще всего у славянских и русских народов), а также те, которые возникли под влиянием западноевропейских языков – Ирена, Ирэна, Ирен, Ирэн. Используются, но реже, и древнецерковные формы имени Ирина – Орина, Ириния. Арина, Ярина стали самостоятельными именами и используются независимо от имени Ирина.

Ирина является весьма чувствительным ребенком. Свои обязанности она выполняет отлично, показывая родителям много любви. В противном случае, Ирина может показать лень, небрежность и стремиться к изоляции. Она не терпит несправедливости, и из-за своей восприимчивости, может очень сильно гневаться, тяжело прощает обиды.

Ирина - чувствительная женщина, обладает естественной грацией и имеет представление о балансе и гармонии. Ирина очень дорожит семейными ценностями, это благородная женщина, которая любит нравиться и не терпит насилия и агрессии. Ирины часто мирят всех – они любят мир и покой вокруг себя. Она высоко ценит преданность, величие, красоту, и будет работать для достижения своей мечты. Мужество не изменяет ей, когда она мотивирована. Ирины – перфекционистки. Таким образом, мужчина ее жизни будет красивым, изысканным, остроумным, умным, и конечно, с хорошим характером.

У Ирины сильная воля, но также есть и робость перед принятием решений. Но если уже решение принято, то оно будет выполнено. Она интеллектуальный и духовный человек, любит читать.

Ирина выбирает себе профессию, которая требует общения с людьми. Это врачи, учителя, продавцы, юристы, актрисы, психологи. При этом Ирина очень любит насыщенную жизнь. Она любит, когда ее хвалят, после получения похвалы готова трудиться с еще большим рвением. Ира ответственно относится к любому делу, за которое берется. Обладательница имени Ирина не теряет веру в себя, в свои силы, каким бы тернистым ни был ее путь. Ира легко сходится с разными людьми, ей нетрудно устанавливать различные деловые контакты, но вот только не всегда доводит дело до конца.

Ирина очень активная, восприимчивая и интеллектуальная женщина. Она трезво смотрит на вещи, не витает в облаках, поэтому редко бывает сентиментальной. Ира решительная, самостоятельная, волевая, раскованная девушка в своих действиях и суждениях. Можно представить ее как холодную, независимую женщину, но ей очень требуется ласка и человеческое тепло, тогда Ирина расцветет и в полной мере сможет подарить свою любовь и свое сердце избраннику.

Ирина не лишена здравого смысла, хотя порой может и совершать необдуманные поступки, делать покупки, продиктованные мимолетным желанием. В целом, Ира обладает взвешенным подходом к вещам, умеет держать себя в руках.

Ее мироощущение, ее главная жизненная цель - это целиком посвятить себя какому-то делу. Это может стать как и ее семья, так и общественная деятельность, порой даже религия. Ирина очень терпелива, всегда руководствуется так называемой женской логикой и умеет хорошо владеть собой. У Иры хорошо развито внутреннее чутьё, ее совсем нелегко провести или же обмануть. Чаще всего Ирина разносторонне развита, у нее отличная память. Ира - очень тонкий и деликатный дипломат, и эту свою сильную черту характера использует очень активно.

Ирину часто можно представить себе безупречным человеком, но одной из ее отрицательных черт является ее обидчивость. Задеть Иру словом очень легко, она не злопамятна, но в момент обиды может совершить множество необдуманных и нехороших поступков. Ирина бескорыстный друг.

Ирина всегда любящая, заботливая мать и верная жена. Она пользуется большим уважением у мужа и у детей, к ее мнению в семье и при принятии решений всегда прислушиваются. Тем не менее, Ира не желает полностью посвящать свою жизнь интересам мужа и домашнему очагу. Она стремится быть независимой от дома, хотя очень любит свою семью. Ее любимым увлечением является чтение, предпочитает увлекательные приключения, фантастические романы и детективы. Ира старается не отставать от модных трендов в различных сферах жизни.

Поздравления

Ирина очень грациозна,

Прекрасна, женственна, умна.

Ты, словно лепесточек розы,

Кружи и радуйся сполна.

Желаю ярче быть, чем звезды.

Успехов, волшебства, идей!

И чтобы зеркальце сказало:

"На свете нет тебя милей!".

Ирина, мир несущая,

Вы дама всемогущая:

Волна энергий изнутри.

Какая воля, посмотри!

В руках держать себя умеет

И ни о чём не пожалеет.

Ведет, как даме подобает,

Два дела сделать успевает.

Почаще жизнью наслаждайся,

Такой же доброй оставайся!

Когда произносишь "Ирина",

То кажется, будто рябина

Оранжевой гроздью коснулась

И солнце тебе улыбнулось.

Ирина, Иришка, Иринка!

Красивая ты, как картинка.

Тебя от души поздравляю

И счастья тебе пожелаю.

И просто охапку успехов.

Ты радуй всех нас своим смехом.

Здоровой будь, сильной и яркой,

Судьбу не испортив помаркой.

Ирина, тебя поздравляю!

Здоровья, удачи желаю.

Радостных дней и улыбок,

В жизни поменьше ошибок.

Любви пожелаю взаимной,

Мечтаний из детства наивных,

Успехов на долгие годы,

В душе лишь хорошей погоды!

Ирина, прими поздравления,

Всегда будь весёлой, счастливой,

Пусть сладко поёт настроение,

И жизнь протекает красиво!

Удача с тобой рядом следует,

И всё у тебя получается,

Успехом и яркой победою

Дела все твои завершаются!

Ира, Ирочка, Ирина —

Как всегда неотразима!

Солнце ярче там, где ты.

Для тебя несу цветы.

Будь всегда такой красивой,

Яркой, милой, справедливой.

Излучаешь мир, добро!

Мне с тобой так хорошо!

Ирина, поздравленья принимай!

Будь смелой, все невзгоды побеждай,

Будь яркой, как полночная звезда,

Счастливой и любимой будь всегда!

Любой вопрос пускай найдет ответ,

Дари души своей прекрасной свет,

Не унывай, иди всегда вперед,

И знай: тебя удача, Ира, ждет!

Ирина — значит "мир, покой".

Уютно и тепло с тобой,

Решительности ты полна,

Всегда красива и умна.

Пусть будет ясным каждый день,

Не впустит в душу грусти тень.

А карусель прекрасных слов

Пробудит нежность и любовь.