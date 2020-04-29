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Продавали в армии: в СБУ разоблачили масштабное производство опасного антисептика

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Продавали в армии: в СБУ разоблачили масштабное производство опасного антисептика
16:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СБУ

Новости Украины:НА Киевщине сотрудники СБУ раскрыли незаконное производство некачественных антисептиков.

Военная контрразведка СБУ обнаружила в Киевской области масштабное изготовление и реализацию некачественных и опасных для здоровья антисептических средств, в том числе для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что частный предприниматель организовал на территории Киевской области незаконное изготовление антисептических средств. Часть из них он реализовал через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части ВСУ и государственному предприятию МО Украины", - говорится в сообщении. 

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Правоохранители зафиксировали, что производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества

Во время санкционированных обысков по месту производства фальсификата обнаружили оборудование для изготовления и разлива фальсифицированного антисептического раствора, более 13 тонн спиртовой смеси, в частности этиловый спирт, антифриз, глицерин. Также найдено наклейки, пластиковые емкости, две печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения.

В рамках уголовного производства по ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжаются экспертизы контрафактного продукта, устанавливается источник происхождения подакцизного товара и весь круг лиц, причастных к афере.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества, с изъятием и уничтожением незаконно произведенной или приобретенной продукции, оборудования для ее изготовления.

Операция проводилась под процессуальным руководству Офиса генпрокурора и совместно со Следственным управлением финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

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СБУ, Армия, ВСУ, ООС.
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