Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Антикризисный энергетический штаб: Шмыгаль провел первое заседание
Антикризисный энергетический штаб: Шмыгаль провел первое заседание
COVID-19 в Украине: у скольких медиков уже подтвердили коронавирус
COVID-19 в Украине: у скольких медиков уже подтвердили коронавирус
Определился второй финалист Кубка Беларуси
Определился второй финалист Кубка Беларуси
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ

ОГП взялся за расследования хищений в космической отрасли

ОГП взялся за расследования хищений в космической отрасли
00:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Офис Генпрокурора активизирует расследование хищения предприятий космической отрасли.

В Офисе Генерального прокурора дали поручение активизировать расследование о хищении предприятий космической отрасли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Так, сегодня в Офисе Генерального прокурора состоялось совещание с руководством Государственного космического агентства при участии народных депутатов и представителей Государственного бюро расследований.

"Представители агентства отметили необходимость активизации расследований в отношении трех предприятий из сферы их управления", - говорится в сообщении.

В частности, по факту реализации по заниженной цене активов Производственного объединения "Киевский радиозавод" при проведении процедуры банкротства. Также относительно завода "Арсенал", которому был нанесен ущерб на сумму свыше 1 млрд грн в результате вывода в частную собственность объектов и реализации имущества через налоговый залог. А ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" ждет исполнения судебного решения о возврате страховых платежей, которыми были застрахованы украинско-бразильские проекты запуска ракет.

Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства

"Офис Генерального прокурора защищает закон и интересы государства. Предприятиям космической отрасли был нанесен значительный ущерб: установлены факты растраты целых имущественных комплексов, по заниженным ценам реализовывались активы, выводились в частную собственность земли. Виновные в хищениях стратегических предприятий должны наконец понести ответственность. Мы дали поручение изучить материалы всех этих уголовных производств и активизировать расследование. Там, где еще не потеряна возможность вернуть имущество государства - мы должны сделать все, чтобы это осуществить", - заявила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

Послы G7 поговорили с Венедиктовой: подчеркнули важность продолжения реформ

Также Офис генпрокурора проверит законность решений о закрытии отдельных уголовных производств, касающихся злоупотреблений на предприятиях сферы управления Государственного космического агентства и активизирует исковую работу и меры представительского характера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГБР, Космическая отрасль, ОГП, Ирина Венедиктова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
02 Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинный дудл-марафон
03 Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
04 Гороскоп на май: эти знаки Зодиака ждет успех
05 Постоянно хочу спать: на что может указывать сонливость
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин: власти Кипра начнут ослаблять ограничительные меры с 4 мая
Карантин: власти Кипра начнут ослаблять ограничительные меры
Последствия эпидемии: в США резко падает экономика - уже 26 млн безработных
В США падает экономика - уже 26 млн безработных
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Для всех и абсолютно бесплатно: Google открывает доступ к сервису Meet
Для всех и абсолютно бесплатно: Google открывает доступ к сервису Meet
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь