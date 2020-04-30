Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 1 мая.

Кузьма огородник

1 мая – день памяти святителя Космы, исповедника, епископа Халкидонского (820-850 гг.). В народном календаре эта дата получила названия Кузьма огородник. По приметам на 1 мая судили о погоде в наступившем месяце.

Известно, что в этот день старались посадить свеклу и морковь. Утром 1 мая перед посевом хозяйка подходила к колодцу и сбрызгивала семена родниковой водой. После этого бросала в колодец медные монеты – это предвещало богатый урожай, согласно древним славянским верованиям.

В народе верили, что святой Козьма беспокоился о том, чтобы крестьяне не испытывали голода и даже при жизни постоянно помогал нуждающимся. Именно поэтому, он защищает посевы от холодов и сухостоев. Неудивительно, что Козьме 1 мая молились о богатом урожае.

Вальпургиева ночь

Ночь с 30 апреля на 1 мая – необычная. У многих народов мира она связана с праздником нечистой силы и ведьм. Древние славяне называли её Велесова или Живина ночь, а европейцы – Вальпургиева.

Существует мнение, что в эту мистическую ночь можно увидеть своё будущее, выйти на контакт с жителями загробного мира и попросить помощи у высших сил.

Название эта ночь получила благодаря святой Вальпургии, Уимбурнской монахини и настоятельницы монастыря в Хайденхайме.

Деревенские жители в Вальпургиеву ночь проводили обряды изгнания ведьм. Они разжигали костры и на них жгли соломенные чучела ведьм, обходили дома с факелами и звонили в церковный колокол. Верили, что травы в этот день обретают чудодейственную силу. Поэтому знахари собирали их, чтобы лечить тяжелобольных людей.

Праздник труда (День труда, Первое мая)

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся.

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций.

Сегодня праздник отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая.

День Глобальной Любви

1 мая – день проявления любви к планете и человечеству в целом, любви к свободе и миру. Это призыв к мирному существованию между людьми всех наций, религий, мировоззрений к гармонии и безопасному существованию. Основатели праздника считают, что изменить мир в лучшую сторону можно лишь развивая всеобщее человеколюбие в своем сердце.

Главная традиция Global Love Day – это обретение гармонии и любви к окружающим, друзьям, близким. В этот день принято: Поздравлять родных, близких словесно; Отправлять стихи, поздравления, открытки знакомым и друзьям; Просить прощения за ошибки, возможные обиды у окружающих; Максимально распространять информацию о празднике и саму идею глобальной теплоты к планете; Организовывать различные тематические мероприятия.

День рождения почтовой марки

У марки есть своя история - начали официально её продавать в Англии, 1 мая 1840 года. Именно поэтому и было выбрано это число, чтобы объявить его Днем почтовой марки.

Почтовая марка стала уже давно для нас обычным атрибутом письма. Она выступает специальным знаком, выпускаемым почтовым ведомством, что означает оплату услуги. Марки представляют собой небольшие по формату прямоугольные листки бумаги с ребристыми разноцветными краями.

В День рождения почтовой марки не только подчеркивается актуальность этого изобретения, но и появляется повод собраться коллекционерам, которые хранят множество бесценных экземпляров этой продукции и знают о ней не одну сотню интереснейших историй.