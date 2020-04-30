Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На 100% настроен: Степанов пообещал реформировать медицину
На 100% настроен: Степанов пообещал реформировать медицину
Разумков рассказал, сколько зараженных COVID-19 в ВР
Разумков рассказал, сколько зараженных COVID-19 в ВР
ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20
ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20
Украинские звезды поздравили Киркорова: необычная реакция Сергея Притулы
Украинские звезды поздравили Киркорова: ироничная реакция Притулы

В каких областях Украины превышен средний показатель смертности от COVID-19

В каких областях Украины превышен средний показатель смертности от COVID-19
20:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В ряде областей Украины превышен средний показатель летальности от осложнений COVID-19.

В семи областях состоянию на 30 апреля превышен средний по Украине показатель летальности от осложнений COVID-19.

Об этом сообщает ЦОЗ в Facebook.

"Показатель летальности, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в следующих областях (на 30 апреля): Ивано-Франковская (5,8%); Кировоградская (4,6%); Львовская (3,3%); Сумская (3,9%); Хмельницкая (6,1%); Черниговская (8,0%); Полтавская (3,0)", - говорится в сообщении.

СБУ: За последние три года госбюджет Украины недополучил почти 30 млрд

Как отмечается, в поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины - 146 (56%) и люди в возрасте старше 50 лет (85%).

"70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение. У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение и т. д." - отметили в центре.

Как сообщили в Центре общественного здоровья, 90% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

"Девять человек из числа умерших в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов", - отметили в ведомстве.

Разумков рассказал, сколько зараженных COVID-19 в ВР

По состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрирован 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Показатель смертности составил 0,62 на 100 тыс. населения. Летальность - 2,5%.

Среди умерших людей с COVID-19 16 медицинских работников. Среди умерших медиков 75% старше 60 лет.

"Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лаборатороного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 248 человек госпитализированы, 62% из них находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации", - отметили в центре.

Как отмечается, средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составляет 13 дней. С момента госпитализации в учреждение здравоохранения до смерти - 7 дней.

В КГГА рассказали об условиях открытия рынков

Как сообщалось, по состоянию на 30 апреля в Украине COVID-19 заболели 10 406 человек. Из них выздоровели 1 238 человека. За сутки зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
02 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
03 Популярные интерактивные дудлы Google: вышел новый интерактивный Doodle
04 "Мы страшно кашляли": Оля Полякова заявила, что болела коронавирусом
05 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 10 000
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
СБУ: За последние три года госбюджет Украины недополучил почти 30 млрд
СБУ: За три года госбюджет недополучил почти 30 млрд
В каких областях Украины превышен средний показатель смертности от COVID-19
COVID-19: В каких областях Украины повышен уровень смертности
Вальпургиева ночь 2020: что ни в коем случае нельзя делать
Вальпургиева ночь 2020: что ни в коем случае нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь