Разумков рассказал, сколько зараженных COVID-19 в ВР

Новости Украины:Количество людей, переболевших коронавирусом в ВРУ не превышает 10-15 человек.

Количество людей, переболевших коронавирусом в Верховной Раде Украины не превышает 10-15 человек, это с учетом тех, кто не заявлял об этом публично.

Об этом он заявил в эфире телеканала Zik.

Отвечая на вопрос, правда ли, что в ВР коронавирусом переболела половина нардепов, Разумков ответил: "По моей информации, это не соответствует действительности абсолютно. Даже когда обнаруживали заболевание у народных депутатов, количество значительно меньше. Я думаю, что 10-15 человек максимум. Это я так с запасом говорю, с учетом тех, кто может заболел, но об этом не так публично заявил".

По его словам, большая часть нардепов вернулись к своей работе.

"Надеюсь, что в ближайшее время те, кто находился на самоизоляции или находятся на больничном, также вернутся к исполнению своих обязанностей", - добавил глава парламента.

Как сообщалось ранее, народный депутат Сергей Рудык заявил, что выздоровел от COVID-19.