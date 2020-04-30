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Четверг, 30.04.2020
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Разумков рассказал, сколько зараженных COVID-19 в ВР

Разумков рассказал, сколько зараженных COVID-19 в ВР
19:47 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Количество людей, переболевших коронавирусом в ВРУ не превышает 10-15 человек.

Количество людей, переболевших коронавирусом в Верховной Раде Украины не превышает 10-15 человек, это с учетом тех, кто не заявлял об этом публично.

Об этом он заявил в эфире телеканала Zik.

Отвечая на вопрос, правда ли, что в ВР коронавирусом переболела половина нардепов, Разумков ответил: "По моей информации, это не соответствует действительности абсолютно. Даже когда обнаруживали заболевание у народных депутатов, количество значительно меньше. Я думаю, что 10-15 человек максимум. Это я так с запасом говорю, с учетом тех, кто может заболел, но об этом не так публично заявил".

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По его словам, большая часть нардепов вернулись к своей работе.

"Надеюсь, что в ближайшее время те, кто находился на самоизоляции или находятся на больничном, также вернутся к исполнению своих обязанностей", - добавил глава парламента.

Как сообщалось ранее, народный депутат Сергей Рудык заявил, что выздоровел от COVID-19.

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Украина, Кабмин, Рада.
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