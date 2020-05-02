У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

Новости Украины:Имя Виктор в переводе с латинского языка означает "победитель".

От слова "victor" произошло несколько римских когноменов (например, Victorinus, Victorianus). От них также были образованы родственные имена. Это женские имена Виктория и Викторина, а также мужское имя Викторин. Многие из них впоследствии вошли в православные и католические святцы.

Уменьшительно-ласкательные обращения Вита и Тора также являются самостоятельными именами.

Виктор незлопамятен и очень огорчается, если узнает об обмане. Он долго еще будет взывать к совести и благоразумию обидчика. А вот за своих родных и близких он будет стоять горой, предпочтя их интересы своим.

Виктор любит работу, связанную с чем-то конкретным и осязаемым. Быть продавцом – это не его выбор. А вот производить мебель, одежду, машины, строить дороги, дома, выращивать овощи и фрукты – это про него. Виктор не стремится быть руководителем, вряд ли первым предложит что-то новое, но всегда поддержит того, кто хочет внедрить инновацию в производство.

У Виктора сильно развито чувство долга, он хороший, но требовательный, строгий отец. Дома он незаменимый помощник, всегда поможет своей супруге, не забудет о тёще и тесте.

Поздравления

От всей души сегодня, Витя,

Желаю я тебе добра!

Живи счастливо, ярко, сыто,

Пусть будет жизнь с тобой щедра!

Друзей желаю только верных,

Улыбок искренних, любви

И много взлетов ввысь карьерных!

От жизни, в общем, кайф лови!

Виктор — значит победитель.

Слабых всех он покровитель.

И поможет, и поддержит,

И вселит в людей надежду.

Будь здоровым, как скала,

Чтоб любовь в жизни была.

И во всех делах успеха,

Много радостного смеха!

Будь по жизни на коне,

Мчи вперёд, не унывая,

И удача в каждом дне

Пусть тебя подстерегает.

Сила — это про тебя,

Виктор, ты непобедимый,

Пусть идёт твоя стезя

Строго под звездой счастливой!

Желаю, Виктор, побеждать,

За принципы горой стоять,

Уметь успешным быть во всем,

И богатеть чтоб с каждым днем.

Пусть все невзгоды нипочем,

Здоровья крепкого еще.

Чтоб ты всегда счастливо жил,

С любовью, радостью дружил.

Для Виктора сегодня поздравленья

И миллионы самых теплых слов,

Желаю безграничного везенья,

И чтобы как атлет ты был здоров.

Чтоб все твои мечты и пожеланья

Сбывались, не успеешь ты моргнуть,

И сквозь мосты, дороги и скитанья

Ты выбрал к счастью самый верный путь!

Желаю всей душой, Витек,

Чтоб все мечты твои сбылись,

Чтоб в этот радостный денек

Легко все планы удались!

Пусть будет мир в душе твоей,

Пускай же счастье в ней живет!

Желаю только ярких дней,

Чтоб сладкой жизнь была, как мед!

Дорогой ты наш, Витюша,

Традиции не будем рушить,

Приготовь сегодня уши,

Поздравленья будешь слушать.

Виктор, он же победитель,

Должен лучшее иметь,

Ежели он сам водитель,

То на Лексусе "лететь",

Шум и вопли на работе?

Не дозволено терпеть!

Не работать чтобы в поте,

А помощника иметь.

Окруженным быть заботой,

Мамой, бабушкой, женой,

На работу чтоб с охотой.

Не меняйся, будь собой!

Витя, Витенька, Витёк!

Тут к тебе вот поздравок.

Со здоровьем и с любовью,

И с надеждой, и с казною.

С ангелом хранителем,

Душ людских ценителем.

С виллой на морском песке,

Ламборджини в гараже,

Чтобы ты не унывал,

Долго жил и мягко спал,

Потому, что ты для нас,

Самый лучший кореш наш!