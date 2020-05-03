У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления

Новости Украины:Существует парное женское имя – Габриэлла, Габриэль.

Имя Гавриил у православного человека, в первую очередь, ассоциируется с архангелом Гавриилом, который принёс Деве Марии благую весть о будущем материнстве. Но это имя является лишь русскоязычным аналогом древнееврейского имени Габриэль (Гавриэль), которое состоит из двух смысловых частей, одна из которых в буквальном переводе с иврита означает "мужчина", а другая – "Бог". Чаще всего имени Гавриил дают толкование "твердыня Бога", "помощник Бога", "Божий воин", но ему приписывают и общее значение "сильный человек Бога".

Имя Гавриил имеет аналоги: в исламе это имя будет звучать как Джабраил (Джибриль, Джебрил, Джибраил), в Грузии – Джаба, в европейских странах чаще всего как Габриэль, Габриэл, в Белоруссии – Габрыла, в Венгрии – Габор, в России – Гаврила.

А вот среди православных ранее употреблялось очень редкое женское имя – Гаврила, которое в современности практически не встречается. Уменьшительно-ласкательное обращение Ганя также употребляется и для мужских имён Агап и Агапит, и для женских имён Галина, Агапия, Агния, Агафья, Агнесса и Гаяния.

Гавриил довольно очаровательный мужчина, с которым очень приятно общаться, поскольку он общительный, веселый и всегда готов с улыбкой обсудить с вами любые темы. Он эмоциональный и чувствительный, обладает тактом и большим терпением по отношению к другим. Гавриила можно считать образчиком идеала собеседника, ведь он создает впечатление, что все вокруг, как и он сам, должны быть счастливыми.

Его аффективная жизнь очень важна для него, и если он чувствует разочарование, непонимание или нелюбовь к себе, то теряет значительную часть своей энергии и, возможно, даже своего потенциала. Гавриил довольно любопытен, что приводит его к тому, что он бывает сведущ в совершенно различных областях и владеет богатым багажом совершенно различных знаний.

Габриэль умеет превосходно владеть своим голосом, часто бывает обладателем невероятно красивого голоса. Прекрасный оратор, с его словами и речами нетрудно найти дорогу к победе, он обладает искусством успокаивать в любой опасной ситуации. Характер этого мужчины гибкий, яркий и хитрый, он хорошо адаптируется к различным ситуациям.

Для Гавриила дом и семья являются чуть ли не самыми важными вещами в жизни. В своей семье ему нужно чувствовать поддержку, при этом он перфекционист и считает, что в семье у каждого должны быть свои обязанности. Гавриил способен к большой самоотверженности и преданности. Гавриил довольно впечатлительный мужчина, ценитель красоты, искусства, любит комфорт и путешествия – элементы, которые необходимы для его счастья.

Семья играет важную роль в жизни Габриэля, поэтому она может иметь значительное влияние на его профессиональную ориентацию. Этот мужчина постарается сделать карьеру в маркетинге или в областях, связанных с устной речью или же литературой, с тем, что связано с выражением в целом. Это и средства массовой информации и вещания, путешествия, недвижимость, туризм, кулинария, гастрономия, гостиничный и ресторанный бизнес, а также профессии, требующие ловкости (стилист, промоутер и другие).

Активность и упорство – основные отличительные черты характера Гавриила. Его можно было бы назвать твёрдым человек, он довольно болезненно реагирует на шутки над собой, это может задеть его самолюбие, что приведет к отчуждению мужчины, даже если шутка была совершенно невинна и добра. Это может стать дополнительным стимулом для Гавриила, заставит его найти различные способы для самоутверждения и повышения собственной внутренней оценки. Но также это может иметь и негативный оттенок, если Гаврила не сможет преодолеть собственные желания сделать из себя что-то невозможное, которые могут разрушить его жизнь. Он относится слишком серьезно ко всему в жизни, что мешает ему наслаждаться этой жизнью и отвлекает от хороших целеустремлений.

Поздравления

"Божественный воин" - ты наш Гавриил,

Хотя и не любишь ни с кем воевать,

Стрелой доброты своей сердце пронзил,

Пусть в доме твоем расцветет благодать!

Родной, разреши нам поздравить тебя,

Здоровья и счастья хотим пожелать,

Живи очень долго, всех нас ты любя,

А мы в этом будем тебе помогать!

Для тебя, Гаврюша, сегодня тёплые слова,

Комплименты, пожеланья, поздравленья,

Пусть всё отлично сложится отлично у тебя,

Пусть дарит жизнь лишь яркие мгновенья.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть часто прилетает удачи птица,

Здоровья крепкого тебе, благополучия, тепла,

Чтоб сказкой жизнь твоя была.

Хотел воспеть сегодня Гавриила

Я звонкой поэтической строкой,

Но звучности строки мне не хватило,

Увы, но я — не Ляпис-Трубецкой.

Меня опередили Ильф с Петровым.

Но ведь и я не только лыком шит,

Найду я незаезженное слово

И творческий умерю аппетит.

Ведь ежели всерьез копаться в теме

И не жалеть бумаги и чернил,

У Ляписа — Гаврила. Гавриил —

В другой известной, пушкинской,

А был еще их тезка — сам поэт,

Державин. Но не им я шлю привет.

А шлю тому, которого все трое

Не стоят в сумме, честно говоря.

Он, может быть, не тянет на героя,

Но мы зато хорошие друзья!

А мне друзья — дороже самых славных,

Известных, знаменитых и крутых.

И ты, мой Гавриил, сегодня главный

Из Гавриилов. И тебе — мой стих!

Ты свободный и активный,

Но отнюдь ты не наивный!

Сильный, храбрый и радушный,

И к другим — неравнодушный!

Ты — товарищ очень верный,

Муж толковый и примерный!

Женщины все, как одна,

От Гавриила без ума!

Друг, тебя мы поздравляем,

Быть богатеньким, желаем,

Веселись от везения,

Принимай-ка поздравления!

Неважно нам, сколько пройдет лет и зим,

В любые года, в любой век,

Мы скажем уверенно, что наш Гавриил

Нам самый родной человек.

Он внешне прекрасен, он добр, умен,

Как минимум, если не больше

И сколько бы не проходило времен,

Пусть он остается такой же!

У Гавриила сегодня праздник –

Поздравления ему!

Он – милашка! Он – проказник!

Лучший, судя по всему!

Для него без промедленья

Мы устроим дружно пир.

Поздравлять до исступленья

Будем мы: он – наш кумир!