У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления

Имя Гавриил у православного человека, в первую очередь, ассоциируется с архангелом Гавриилом, который принёс Деве Марии благую весть о будущем материнстве. Но это имя является лишь русскоязычным аналогом древнееврейского имени Габриэль (Гавриэль), которое состоит из двух смысловых частей, одна из которых в буквальном переводе с иврита означает "мужчина", а другая – "Бог". Чаще всего имени Гавриил дают толкование "твердыня Бога", "помощник Бога", "Божий воин", но ему приписывают и общее значение "сильный человек Бога".
Имя Гавриил имеет аналоги: в исламе это имя будет звучать как Джабраил (Джибриль, Джебрил, Джибраил), в Грузии – Джаба, в европейских странах чаще всего как Габриэль, Габриэл, в Белоруссии – Габрыла, в Венгрии – Габор, в России – Гаврила.
А вот среди православных ранее употреблялось очень редкое женское имя – Гаврила, которое в современности практически не встречается. Уменьшительно-ласкательное обращение Ганя также употребляется и для мужских имён Агап и Агапит, и для женских имён Галина, Агапия, Агния, Агафья, Агнесса и Гаяния.
Гавриил довольно очаровательный мужчина, с которым очень приятно общаться, поскольку он общительный, веселый и всегда готов с улыбкой обсудить с вами любые темы. Он эмоциональный и чувствительный, обладает тактом и большим терпением по отношению к другим. Гавриила можно считать образчиком идеала собеседника, ведь он создает впечатление, что все вокруг, как и он сам, должны быть счастливыми.
Его аффективная жизнь очень важна для него, и если он чувствует разочарование, непонимание или нелюбовь к себе, то теряет значительную часть своей энергии и, возможно, даже своего потенциала. Гавриил довольно любопытен, что приводит его к тому, что он бывает сведущ в совершенно различных областях и владеет богатым багажом совершенно различных знаний.
Габриэль умеет превосходно владеть своим голосом, часто бывает обладателем невероятно красивого голоса. Прекрасный оратор, с его словами и речами нетрудно найти дорогу к победе, он обладает искусством успокаивать в любой опасной ситуации. Характер этого мужчины гибкий, яркий и хитрый, он хорошо адаптируется к различным ситуациям.
Для Гавриила дом и семья являются чуть ли не самыми важными вещами в жизни. В своей семье ему нужно чувствовать поддержку, при этом он перфекционист и считает, что в семье у каждого должны быть свои обязанности. Гавриил способен к большой самоотверженности и преданности. Гавриил довольно впечатлительный мужчина, ценитель красоты, искусства, любит комфорт и путешествия – элементы, которые необходимы для его счастья.
Семья играет важную роль в жизни Габриэля, поэтому она может иметь значительное влияние на его профессиональную ориентацию. Этот мужчина постарается сделать карьеру в маркетинге или в областях, связанных с устной речью или же литературой, с тем, что связано с выражением в целом. Это и средства массовой информации и вещания, путешествия, недвижимость, туризм, кулинария, гастрономия, гостиничный и ресторанный бизнес, а также профессии, требующие ловкости (стилист, промоутер и другие).
Активность и упорство – основные отличительные черты характера Гавриила. Его можно было бы назвать твёрдым человек, он довольно болезненно реагирует на шутки над собой, это может задеть его самолюбие, что приведет к отчуждению мужчины, даже если шутка была совершенно невинна и добра. Это может стать дополнительным стимулом для Гавриила, заставит его найти различные способы для самоутверждения и повышения собственной внутренней оценки. Но также это может иметь и негативный оттенок, если Гаврила не сможет преодолеть собственные желания сделать из себя что-то невозможное, которые могут разрушить его жизнь. Он относится слишком серьезно ко всему в жизни, что мешает ему наслаждаться этой жизнью и отвлекает от хороших целеустремлений.
Поздравления
"Божественный воин" - ты наш Гавриил,
Хотя и не любишь ни с кем воевать,
Стрелой доброты своей сердце пронзил,
Пусть в доме твоем расцветет благодать!
Родной, разреши нам поздравить тебя,
Здоровья и счастья хотим пожелать,
Живи очень долго, всех нас ты любя,
А мы в этом будем тебе помогать!
Для тебя, Гаврюша, сегодня тёплые слова,
Комплименты, пожеланья, поздравленья,
Пусть всё отлично сложится отлично у тебя,
Пусть дарит жизнь лишь яркие мгновенья.
Пусть каждый день твой в праздник превратится,
Пусть часто прилетает удачи птица,
Здоровья крепкого тебе, благополучия, тепла,
Чтоб сказкой жизнь твоя была.
Хотел воспеть сегодня Гавриила
Я звонкой поэтической строкой,
Но звучности строки мне не хватило,
Увы, но я — не Ляпис-Трубецкой.
Меня опередили Ильф с Петровым.
Но ведь и я не только лыком шит,
Найду я незаезженное слово
И творческий умерю аппетит.
Ведь ежели всерьез копаться в теме
И не жалеть бумаги и чернил,
У Ляписа — Гаврила. Гавриил —
В другой известной, пушкинской,
А был еще их тезка — сам поэт,
Державин. Но не им я шлю привет.
А шлю тому, которого все трое
Не стоят в сумме, честно говоря.
Он, может быть, не тянет на героя,
Но мы зато хорошие друзья!
А мне друзья — дороже самых славных,
Известных, знаменитых и крутых.
И ты, мой Гавриил, сегодня главный
Из Гавриилов. И тебе — мой стих!
Ты свободный и активный,
Но отнюдь ты не наивный!
Сильный, храбрый и радушный,
И к другим — неравнодушный!
Ты — товарищ очень верный,
Муж толковый и примерный!
Женщины все, как одна,
От Гавриила без ума!
Друг, тебя мы поздравляем,
Быть богатеньким, желаем,
Веселись от везения,
Принимай-ка поздравления!
Неважно нам, сколько пройдет лет и зим,
В любые года, в любой век,
Мы скажем уверенно, что наш Гавриил
Нам самый родной человек.
Он внешне прекрасен, он добр, умен,
Как минимум, если не больше
И сколько бы не проходило времен,
Пусть он остается такой же!
У Гавриила сегодня праздник –
Поздравления ему!
Он – милашка! Он – проказник!
Лучший, судя по всему!
Для него без промедленья
Мы устроим дружно пир.
Поздравлять до исступленья
Будем мы: он – наш кумир!