Скачать
Воскресенье, 03.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 2 мая: коронавирус, годовщина трагических событий в Одессе и возвращение Ким Чен Ына
Итоги дня 2 мая: коронавирус, годовщина трагических событий в Одессе и возвращение Ким Чен Ына
Дожди и местами грозы: Чем удивит погода сегодня, 3 мая
Дожди и местами грозы: Чем удивит погода сегодня, 3 мая
Брынзак: Сборы за пределами Украины пока планировать невозможно
Брынзак: Сборы за пределами Украины пока планировать невозможно
Федор (Неводник) Власяничник: приметы и обряды на 3 мая
Федор (Неводник) Власяничник: приметы и обряды на 3 мая

У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления

Смотрите фото (6)
У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления
07:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Существует парное женское имя – Габриэлла, Габриэль.

Имя Гавриил у православного человека, в первую очередь, ассоциируется с архангелом Гавриилом, который принёс Деве Марии благую весть о будущем материнстве. Но это имя является лишь русскоязычным аналогом древнееврейского имени Габриэль (Гавриэль), которое состоит из двух смысловых частей, одна из которых в буквальном переводе с иврита означает "мужчина", а другая – "Бог". Чаще всего имени Гавриил дают толкование "твердыня Бога", "помощник Бога", "Божий воин", но ему приписывают и общее значение "сильный человек Бога".

Имя Гавриил имеет аналоги: в исламе это имя будет звучать как Джабраил (Джибриль, Джебрил, Джибраил), в Грузии – Джаба, в европейских странах чаще всего как Габриэль, Габриэл, в Белоруссии – Габрыла, в Венгрии – Габор, в России – Гаврила.

А вот среди православных ранее употреблялось очень редкое женское имя – Гаврила, которое в современности практически не встречается. Уменьшительно-ласкательное обращение Ганя также употребляется и для мужских имён Агап и Агапит, и для женских имён Галина, Агапия, Агния, Агафья, Агнесса и Гаяния.

Гавриил довольно очаровательный мужчина, с которым очень приятно общаться, поскольку он общительный, веселый и всегда готов с улыбкой обсудить с вами любые темы. Он эмоциональный и чувствительный, обладает тактом и большим терпением по отношению к другим. Гавриила можно считать образчиком идеала собеседника, ведь он создает впечатление, что все вокруг, как и он сам, должны быть счастливыми.

Его аффективная жизнь очень важна для него, и если он чувствует разочарование, непонимание или нелюбовь к себе, то теряет значительную часть своей энергии и, возможно, даже своего потенциала. Гавриил довольно любопытен, что приводит его к тому, что он бывает сведущ в совершенно различных областях и владеет богатым багажом совершенно различных знаний.

Габриэль умеет превосходно владеть своим голосом, часто бывает обладателем невероятно красивого голоса. Прекрасный оратор, с его словами и речами нетрудно найти дорогу к победе, он обладает искусством успокаивать в любой опасной ситуации. Характер этого мужчины гибкий, яркий и хитрый, он хорошо адаптируется к различным ситуациям.

Для Гавриила дом и семья являются чуть ли не самыми важными вещами в жизни. В своей семье ему нужно чувствовать поддержку, при этом он перфекционист и считает, что в семье у каждого должны быть свои обязанности. Гавриил способен к большой самоотверженности и преданности. Гавриил довольно впечатлительный мужчина, ценитель красоты, искусства, любит комфорт и путешествия – элементы, которые необходимы для его счастья.

Семья играет важную роль в жизни Габриэля, поэтому она может иметь значительное влияние на его профессиональную ориентацию. Этот мужчина постарается сделать карьеру в маркетинге или в областях, связанных с устной речью или же литературой, с тем, что связано с выражением в целом. Это и средства массовой информации и вещания, путешествия, недвижимость, туризм, кулинария, гастрономия, гостиничный и ресторанный бизнес, а также профессии, требующие ловкости (стилист, промоутер и другие).

Активность и упорство – основные отличительные черты характера Гавриила. Его можно было бы назвать твёрдым человек, он довольно болезненно реагирует на шутки над собой, это может задеть его самолюбие, что приведет к отчуждению мужчины, даже если шутка была совершенно невинна и добра. Это может стать дополнительным стимулом для Гавриила, заставит его найти различные способы для самоутверждения и повышения собственной внутренней оценки. Но также это может иметь и негативный оттенок, если Гаврила не сможет преодолеть собственные желания сделать из себя что-то невозможное, которые могут разрушить его жизнь. Он относится слишком серьезно ко всему в жизни, что мешает ему наслаждаться этой жизнью и отвлекает от хороших целеустремлений.

Поздравления

"Божественный воин" - ты наш Гавриил,

Хотя и не любишь ни с кем воевать,

Стрелой доброты своей сердце пронзил,

Пусть в доме твоем расцветет благодать!

Родной, разреши нам поздравить тебя,

Здоровья и счастья хотим пожелать,

Живи очень долго, всех нас ты любя,

А мы в этом будем тебе помогать!

Красивые поздравления с днем рождения сына

Для тебя, Гаврюша, сегодня тёплые слова,

Комплименты, пожеланья, поздравленья,

Пусть всё отлично сложится отлично у тебя,

Пусть дарит жизнь лишь яркие мгновенья.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть часто прилетает удачи птица,

Здоровья крепкого тебе, благополучия, тепла,

Чтоб сказкой жизнь твоя была.

Хотел воспеть сегодня Гавриила

Я звонкой поэтической строкой,

Но звучности строки мне не хватило,

Увы, но я — не Ляпис-Трубецкой.

Меня опередили Ильф с Петровым.

Но ведь и я не только лыком шит,

Найду я незаезженное слово

И творческий умерю аппетит.

Ведь ежели всерьез копаться в теме

И не жалеть бумаги и чернил,

У Ляписа — Гаврила. Гавриил —

В другой известной, пушкинской,

А был еще их тезка — сам поэт,

Державин. Но не им я шлю привет.

А шлю тому, которого все трое

Не стоят в сумме, честно говоря.

Он, может быть, не тянет на героя,

Но мы зато хорошие друзья!

А мне друзья — дороже самых славных,

Известных, знаменитых и крутых.

И ты, мой Гавриил, сегодня главный

Из Гавриилов. И тебе — мой стих!

Ты свободный и активный,

Но отнюдь ты не наивный!

Сильный, храбрый и радушный,

И к другим — неравнодушный!

Ты — товарищ очень верный,

Муж толковый и примерный!

Женщины все, как одна,

От Гавриила без ума!

Друг, тебя мы поздравляем,

Быть богатеньким, желаем,

Веселись от везения,

Принимай-ка поздравления!

Поздравления с Днем рождения в стихах и открытках

Неважно нам, сколько пройдет лет и зим,

В любые года, в любой век,

Мы скажем уверенно, что наш Гавриил

Нам самый родной человек.

Он внешне прекрасен, он добр, умен,

Как минимум, если не больше

И сколько бы не проходило времен,

Пусть он остается такой же!

У Гавриила сегодня праздник –

Поздравления ему!

Он – милашка! Он – проказник!

Лучший, судя по всему!

Для него без промедленья

Мы устроим дружно пир.

Поздравлять до исступленья

Будем мы: он – наш кумир!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, 3 мая, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, Поздравления с Днем рождения, Проза, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Короткие поздравления с днем рождения, Поздравления с днем ангела, День рождения в прозе, Поздравления с именинами, Именины Гавриила, Поздравления с днем Гавриила.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Велюровый" карантин: протестующие устроили пикник под Офисом президента
02 Возле Куликова поля в Одессе мужчину избили из-за украинского языка
03 В Австралии зима: сильный холодный фронт распространяется по всей стране (Фото, Видео)
04 Бондаренко утверждает, что ему угрожал заместитель Ермака
05 Выберите замочек и узнайте, что Вас ожидает в личной жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уже 8 украинцев умерло от коронавируса за границей
Уже 8 украинцев умерло от коронавируса за границей
Эпидемия коронавируса: в мире выздоровели почти 1,1 млн человек
Эпидемия COVID-19: в мире выздоровели почти 1,1 млн человек
Пандемия COVID-19: В Африке количество случаев перевалило 40 тыс
COVID-19: В Африке количество случаев перевалило 40 тыс
Как ускорить похудение: 11 фруктов, сжигающих жир
Как ускорить похудение: 11 фруктов, сжигающих жир
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь