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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 мая

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 мая

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 мая
10:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 4 мая.

Проклов день

В этот день отмечается память священномученика Януария (Ианнуария) и с ним мучеников Прокла (Прокула), Соссия, Фавста и других. Согласно преданию, Януарий еще в юном возрасте стал христианином, а вскоре был рукоположен в сан епископа. Во время гонений императора Диоклетиана на христиан молодой священнослужитель регулярно посещал диаконов Соссия и Прокла, томящихся в темнице, и совместно с ними совершал литургию.

Во время одного из таких богослужений Януария арестовали, а после вместе с Созием и Проклом бросили в печь — но христиане остались невредимы. Затем их отдали на съедение зверям — но хищники не тронули их. В конце концов Януария и его товарищей обезглавили.

Среди всех святых, почитаемых в этот день, русский народ выбрал для названия праздника имя Прокла — во-первых, как наиболее распространенное в крестьянской среде, а во-вторых, как созвучное слову "проклятие". Дело в том, что в этот день было принято проклинать нечистую силу. Старики выходили за околицу, вставали лицом на запад (эта сторона света считалась символом тьмы) и произносили заговоры. Злые силы отступали.

Наступало ляльное время — так называли период игр и танцев. Девицы в Проклов день водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. По другому дереву, черемухе, судили о погоде. Чем раньше она зацветала — тем более жаркого лета ждали.

Международный день пожарных

4 мая свой профессиональный праздник – День пожарных – на международном уровне отмечают люди мужественной профессии, защищающие и спасающие жизни людей, животных, имущество, объекты экосистемы от огня. Нередко борьба с огнём уносит жизни этих отважных профессионалов.

Международный день пожарных (International Firefighters' Day) появился на свет именно после подобных трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии. Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнём, однако именно оно подтолкнуло неравнодушных людей к учреждению Международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга.

Эта инициатива была подхвачена во многих странах мира, чему способствовало её распространение по Интернету. В качестве даты празднования был выбран день чествования Святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных, и так как во многих странах именно 4 мая пожарные отмечают свой профессиональный праздник. 

Людей этой профессии объединяют такие качества, как профессионализм, мужество, решительность, самоотверженность.

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Традиционно 4 мая пожарные во многих странах мира вспоминают своих товарищей, отдавших свои жизни во имя жизней других людей. К памятникам и мемориалам подносят венки, в подразделениях наряду с торжественными мероприятиями проводят мероприятия памяти.

День Звездных войн

4 мая поклонники всемирно известной киносаги "Звёздные войны" отмечают неформальный, но от этого не менее интересный, праздник – День Звёздных войн (Star Wars Day) или День Люка Скайуокера, как его иногда именуют поклонники этой киноэпопеи, созданной американским режиссёром Джоржем Лукасом.

Возник этот праздник из-за курьёзной игры слов. В английском языке много слов, которые и пишутся по-разному, и значение имеют разное, но особенности их произношения таковы, что звучат они практически одинаково. В этом и курьёз.

Знаменитая фраза напутствия джедаев "Да пребудет с тобой Сила" пишется по-английски: "May the force be with you". Кто-то из поклонников фильма, явно не обделённый чувством юмора, обыграл однажды эту фразу как "Да пребудет с тобой четвёртое мая", делая упор на то, что английское слово "May" можно перевести как название месяца, а слово "force" (сила) заменив словом "fourth" (четвёртый). 

Следует, правда оговориться, что 4 мая 1979 года, когда первому фильму киносаги уже исполнилось почти два года, в английских новостях избранная премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер была поприветствована сторонниками по партии именно этой фразой: "Да пребудет с тобой 4 мая, Мэгги. Поздравляем".

Первый же фильм киносаги вышел в прокат 25 мая 1977 года. Кстати, в СССР впервые он официально был показан в двух кинотеатрах в 1988 году в рамках "Дней кино США в СССР". В 2007 году к 20-летию выхода в свет первого фильма "Звёздные войны. Новая надежда" в Лос-Анджелесе Днём Звёздных войн было объявлено 25 мая. Но у поклонников более популярна дата 4 мая.

Первое массовое празднование Дня Звездных войн было проведено в 2011 году в Торонто (Канада), сопровождавшееся костюмированным шествием, видео и шоу-программой. С тех пор праздник организуется ежегодно, а его распространению помогает, в том числе, и активность в социальных сетях.

День борьбы с травлей (День розовой рубашки)

Каждый год масса людей по всему миру надевают розовые рубашки или футболки для того, чтобы продемонстрировать поддержку Дня борьбы с травлей. Эта кампания была запущена в 2012 году, и с этого момента ее успели поддержать 25 стран.

День борьбы с травлей (День борьбы с буллингом, Anti-Bullying Day) посвящен борьбе с одной из наиболее распространенных проблем, с которыми приходится сталкиваться учителям и родителям по всему миру. Согласно статистике, травле в школе на том или ином этапе учебы подвергается каждый четвертый подросток. Травля со стороны сверстников входит в число наиболее распространенных причин суицида среди детей и подростков.

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День борьбы с травлей был вдохновлен другой кампанией, запущенной в Канаде Дэвидом Шепердом и Трэвисом Прайсом в 2007 году. Эта кампания известна как Международный день розового, потому что Дэвид и Трэвис принесли в школу несколько десятков розовых футболок и попросили одноклассников надеть их, после того как другой ученик, Чарльз Макнилл, стал жертвой травли из-за того, что пришел в школу в розовой рубашке. Так как символом Дня борьбы с травлей стала розовая рубашка, его еще называют Днем розовой рубашки.

По случаю Дня борьбы с травлей проводятся различные мероприятия, задача которых — повысить осведомленность общественности об этой проблеме и найти пути ее решения.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 4 мая, День Звездных войн., Международный день пожарных, Проклов день, День борьбы с травлей, День розовой рубашки.
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