Весенние ритуалы на любовь, счастье и богатство

Новости Украины:Три полезных ритуала позволят вам привлечь в свою жизнь больше удачи. Это поможет обойти стороной проблемы в самых разных сферах жизни.

Май — один из самых ярких месяцев всего года.

Весной происходит масса важных событий, многие из которых зависят не только от нас с вами, но и от энергетики звезд и планет. Старайтесь не только проводить обряды и ритуалы на счастье, но и следить за гороскопами и лунным календарем, чтобы учитывать влияние ночных светил в своей жизни.

Ритуал на любовь

Май — время любви. Как и весна в целом, май обладает очень мощной энергетикой, ведь в это время просыпается природа, зеленеют деревья и растут цветы. Именно цветы являются самым мощным любовным талисманом этого времени. Для ритуала вам понадобится нарвать их — именно нарвать, а не купить. Подойдут любые цветы, даже одуванчики.

Если вы влюблены в кого-то, но пока не знаете, как будут развиваться ваши отношения, то набранные вами цветы нужно положить под подушку или под кровать и прочитать заговор: "Весна-весна, ответь мне на вопрос: будет ли любовь?". Цветы должны пролежать там три дня, в течение которых вам может присниться сон с участием суженого или суженой. В этом сне вы поймете, стоит ли начинать отношения.

Также цветы можно поставить в воду и расположить поближе к месту, где вы спите, предварительно проведя ритуал на привлечение любви. Необходимо собрать цветы в день Полнолуния и поставить их в чистую воду до утра. Утром над этой водой и цветами нужно произнести заговор: "Найду любовь и счастье обрету. Прошу у весны удачу и красоту". Это должно помочь в скором времени познакомиться с человеком, который может стать вашим спутником на долгое время или даже навсегда.

Цветы можно заговорить и на укрепление уже существующей любви. Для этого их нужно незаметно положить около кровати или под ней на ночь в том месте, где спит любимый человек. Перед этим стоит произнести заговор: "Природа-матушка, любовь нашу береги, быть вместе помоги".

Ритуал на богатство и удачу

Весна — это не только цветы, но и живительная сила воды. Для ритуала на богатство вам понадобится вода из природного источника или колодца. Постарайтесь сразу провести ритуал сразу, как только вы ее наберете, так как со временем такая вода теряет свою энергию и силу.

Вода нераздельно связана с богатством и удачей. Для проведения соответствующего ритуала вам потребуются семь монет и стакан такой природной воды. Дождитесь полуночи, зажгите свечу и поставьте ее между двух зеркал слева и справа от вас. Кладите монеты по одной в стакан с водой, приговаривая: "Кладу одну, забираю две. Моё богатство, приди ко мне".

После того, как все монеты окажутся в стакане с водой, вам необходимо будет поставить его на подоконник и оставить там ровно на сутки. По истечению суток монеты необходимо вытащить из воды и использовать как талисманы. Тратить их нельзя будет до следующего мая. Эти монеты можно носить как талисман и оберег в кошельке или в сумке либо положить на рабочем столе или в машине.

Ритуал на счастье

Этот ритуал также проводится с водой, но в нем также будет задействована третья стихия мая — огонь. Для начала требуется взять кусочек бумаги и написать на нем свое заветное желание либо свои цели на ближайшие несколько месяцев. Записку с желаниями необходимо сжечь, а пепел — растворить в воде. После этого нужно вынести воду и вылить на землю вдали от домов и людей, приговаривая: "Мечты свои тебе дарую. Возьми и счастье мое приумножь. Я счастье свое в мыслях рисую. Храни меня и не тревожь. Аминь".

Весной важно избавляться от дурных мыслей, которые блокируют чакры и не дают человеку позитивной энергии. В мае это сделать проще простого, потому что в это время природа максимально созидательна. Настраивайте себя на нужную волну, а также делитесь своим позитивом с окружающими, чтобы не маяться в мае.