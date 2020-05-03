Скачать
Воскресенье, 03.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: коронавирус и ослабление карантина, рынок земли, шестая годовщина трагедии в Одессе и другое
Главные события недели: коронавирус и ослабление карантина, рынок земли, шестая годовщина трагедии в Одессе и другое
Правозащитники: РФ не обеспечивает защиту от COVID-19 в тюрьмах и СИЗО
Правозащитники: РФ не обеспечивает защиту от COVID-19 в тюрьмах и СИЗО
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Met Gala 2020: организаторы устроят виртуальное шоу
Met Gala 2020: организаторы устроят виртуальное шоу

Защита свободы прессы: Украина и еще 20 стран выступили с совместным заявлением

Защита свободы прессы: Украина и еще 20 стран выступили с совместным заявлением
22:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Украина и еще 20 государств призывают защитить свободу прессы.

Журналисты и другие работники медиа выполняют важную работу по информированию общественности, поэтому заслуживают защиты и поддержки.

Об этом говорится в заявлении Коалиции по свободе медиа, подписанного правительствами 21 государства Европы и Северной Америки, в том числе Украины.

"Защита и продвижение свободных, независимых и различных медиа как онлайн, так и оффлайн, очень важны для функционирования инклюзивных, мирных и демократических обществ. Журналисты и работники медиа обеспечивают общественность критической информацией, расширяя наше мировоззрение и помогая привлекать к ответственности лиц и институты ", - говорится в заявлении.

Подписанты подчеркнули, что до пандемии COVID-19, эти принципы еще никогда не были настолько неотложными и важными.

"Во времена подобных кризисов роль свободной прессы важнее, чем когда-либо. К сожалению, многие государства продолжают ограничивать и подвергать цензуре СМИ, а журналисты сталкиваются с растущей опасностью во все большем количестве стран. Слишком часто журналистов и работников медиа запугивают, преследуют и даже убивают - часто безнаказанно - только за то, что они выполняют свою работу ", - отмечается в документе.

МИД: Преследование Россией крымскотатарских СМИ и блогеров вызывает особую тревогу

В заявлении обращается внимание, что его подписанты остаются преданными пропаганде свободы СМИ и противодействию всем попыткам ее подорвать.

"Чтобы противостоять угрозам свободы СМИ, все государства должны действовать на национальном уровне, чтобы удостовериться в соблюдении этих фундаментальных прав в пределах собственных границ, а также поддерживать их где-либо в мире", - подытожили в документе.

Заявление было распространено от имени Австрии, Болгарии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Черногории, Нидерландов, Словакии, Словении, Швейцарии, Украины, Великобритании и США.

Чубаров о "марше на Крым": То, что акция состоится, ни у кого не должно вызывать сомнений

Как известно, Всемирный день свободы прессы отмечается, начиная с 1993 года, по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН. Именно 3 мая 1991 г. в столице Намибии была подписана "Виндхукская декларация", в которой содержался призыв к правительствам государств всего мира обеспечить свободу прессы и ее демократический характер.

В этом году ЮНЕСКО дает старт глобальной кампании в СМИ и социальных сетях под девизом "Журналистика без страха и предвзятости".

Кроме того, каждый год под эгидой ЮНЕСКО проходит международная конференция, посвященная Всемирному дню свободы прессы. Но в связи с пандемией COVID-19 было принято решение отложить этот форум. Сначала он должен был проходить с 22 по 24 апреля в рамках Всемирного форума в Гааге, Нидерланды. Новые сроки Конференции - 18-20 октября. Предполагается, что состоятся совместные мероприятия по случаю Всемирного дня свободы прессы (3 мая) и Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов (2 ноября).

Возле Куликова поля в Одессе мужчину избили из-за украинского языка

Ко Всемирному дню свободы прессы международная организация "Репортеры без границ" публикует ежегодный доклад - Индекс свободы прессы. Этот доклад анализирует состояние свободы прессы и Интернета в 180 странах мира. Методология заключения индекса базируется на объективных цифрах - количествах нападений, арестов, случаев цензуры, количества других преступлений, и на оценках международных и местных экспертов. Нынешний отчет называется "Вступление в решающее десятилетие для журналистики, отягощенное коронавирусом". В нем исследователи приняли во внимание последние события, когда пандемия коронавирусного заболевания COVID-19 подчеркнула и усилила ряд уже имеющихся кризисов, угрожающих праву на получение информации.

Сейчас, согласно этому отчету, Украина занимает 96 место. И это сразу на шесть позиций выше, чем в 2019 г., когда Украина была 102-й.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Журналисты, Украина, СМИ, Свобода слова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вещи, которых не должно быть в гардеробе красивой женщины (Фото)
02 Возле Куликова поля в Одессе мужчину избили из-за украинского языка
03 "Велюровый" карантин: протестующие устроили пикник под Офисом президента
04 В Австралии зима: сильный холодный фронт распространяется по всей стране (Фото, Видео)
05 Выберите замочек и узнайте, что Вас ожидает в личной жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Чубаров о &quot;марше на Крым&quot;: То, что акция состоится, ни у кого не должно вызывать сомнений
"Марш на Крым": Чубаров заверяет, что акция состоится
День в ООС: шесть обстрелов, трое военнослужащих травмированы
День в ООС: трое военнослужащих травмированы
Новый флешмоб от мировых актрис буквально &quot;ударяет&quot; в голову (Видео)
Новый флешмоб от мировых актрис буквально "ударяет" в голову (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь