У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления в стихах

Имя Денис первоначально являлось народной формой устаревшего церковного имени Дионисий, которое, в свою очередь, происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего "принадлежащий Дионису". В мифологии Древней Греции Дионис – бог виноградарства, виноделия, плодородия, вдохновения, производительных сил природы. От мужского имени Денис образованы женские имена Дениз, Дионисия, Дениса, Дениза.
В некоторых европейских странах, например, во Франции, Италии, Испании, Монако, встречается вариант имени Денис (Дионисий) - Данис. Может записываться и произноситься как Даниз. Соответственно, немного изменились и парные женские имена - Даниса, Даниза.
Имя Денис упоминается как в православных, так и в католических святцах. Среди католиков особо почитается святой Дионисий Парижский, являющийся покровителем Франции и Парижа.
Обладая быстрым и подвижным умом, Денис в состоянии при необходимости очень складно солгать. Если молодой человек осознает ту легкость, с которой он может придумывать небылицы, то постепенно правда для него станет неотличима от выдумки. Как следствие, Денис начнет совершать массу промахов и с трудом расплачиваться за них. В основном, речь идет о семейных отношениях этого человека и его манере общаться с женщинами. К сожалению, частые семейные неурядицы могут спровоцировать в Денисе серьезную тягу к алкоголю, тем самым до конца разрушив и без того пошатнувшийся семейный мир.
Чтобы добиться успеха в жизни, Денису очень важно развивать в себе осторожность, терпение и обязательность. Только эти качества помогут мужчине в любой профессии. Тем более, что Денис очень легко подписывается во всевозможные затеи. Чтоб увлечь его за собой, достаточно увлекательного рассказа и просьбы о совете. Любая интересная идея становится для Дениса приманкой. Однако всегда стоит помнить, что Денис – организатор, и велика вероятность, что не вы его подобьете на реализацию вашей идеи, а он, поддержав вас, сделает вас исполнителем, а не инициатором.
Денис не боится кропотливой работы, а с возрастом становится очень аккуратным и усидчивым. Бывает, что он участвует в различных авантюрах. Но это лишь только потому, что если зажжётся какой-либо идеей, то сделает всё, чтобы её реализовать. Денису бы чуточку осторожности, терпения и, тогда любое начатое дело будет успешным. Этот мужчина принципиален и часто навязывает свои идеи окружающим. Ему легко увлечь за собой других людей, но вот быть их предводителем до самого конца ему неудобно.
В семейной жизни Денис предпочитает жить отдельно от родителей. Выбирая себе спутницу жизни, Денис будет руководствоваться принципом – "чтобы было интересно". Ему нравятся женщины активные, легкие на подъем, не окостенелые в мыслях и раскрепощённые в действиях. Детей своих он предпочитает воспитывать на идеях свободы и права выбора.
Поздравления
У тебя, Денис, сегодня именины,
Ангел золотой расправил над тобою крылья,
Твоё имя означает – посвящённый богу веселья,
Пусть у тебя всегда отличным будет настроенье.
От всей души тебе желаю счастья,
Пусть забудут адрес твой ненастья,
Желаю, друг, тебе удачи и терпенья,
Пусть дарит жизнь тебе лишь наслажденье.
В день ангела, Дениска, поздравления прими,
Пусть будут светлыми все твои дни,
Пускай удача ходит по пятам за тобой,
Пусть будет всем легко и просто с тобой.
Пусть кукушка накукует тебе много лет,
В здравии и счастье живи без бед,
Пусть будет светлою всегда мечта,
Добра тебе, улыбок, уюта и тепла.
Про именины забывать никак нельзя,
День ангела, Денис, сегодня у тебя,
От всей души тебя поздравляем,
Всех благ, достатка искренне желаем.
Пусть везёт тебе во всём, всегда,
Пусть щедро наградит тебя судьба,
Будь жизнерадостным и счастливым,
Пусть жизнь будет долгой и красивой.
Справляет Денис день своих именин.
В честь тезки Диониса выставит вин
И марок различных, и всяких сортов — -
В день Ангела всех угощать он готов!
Друзей у Дениса по жизни немало —
Не будь он капризен, их больше бы стало.
В общении легок и скор на подъем,
И трудности в жизни ему нипочем.
Веселый и радостный часто бывает,
Но слово на ветер Денис не бросает.
Он верный товарищ и преданный друг,
В работе поддержит, украсит досуг!
Дениса с днем Ангела мы поздравляем
И благ всяко-разных ему пожелаем!
И помни, Денис, что ты нами любим,
Как друг очень ценен и необходим!
Твое жизнелюбие, радость, веселье
Энергией близких людей заряжает,
А нынче – желаю вдвойне настроенья!
Сегодня день Ангела ты отмечаешь!
Тебя поздравляю, Денис, от души я,
Хороших, эффектных идей я желаю.
Успехи, Дениска, пусть будут большими
И крошечным будет кусочек печали!
Денис, в день ангела сказать
За добрые дела спасибо
Хочу, и буду поздравлять,
Желаю быть неутомимым,
Желаю делать много дел,
Все успевать, вперед стремиться,
Чтоб был ты счастлив, чтоб умел
В любое время защититься.
Денис, ты посвящен веселья богу,
Но трудности тебя подстерегают,
Твоя задача — проторить дорогу
В мир радости и счастья, пусть все знают,
Что ты красиво отдыхать умеешь,
Но и работе что-то понимаешь,
Пускай не мучают сомненья,
Ты радостного обладатель знанья.