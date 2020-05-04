У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления в стихах

Новости Украины:Иногда имени Денис дают толкование "весельчак", "гуляка".

Имя Денис первоначально являлось народной формой устаревшего церковного имени Дионисий, которое, в свою очередь, происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего "принадлежащий Дионису". В мифологии Древней Греции Дионис – бог виноградарства, виноделия, плодородия, вдохновения, производительных сил природы. От мужского имени Денис образованы женские имена Дениз, Дионисия, Дениса, Дениза.

В некоторых европейских странах, например, во Франции, Италии, Испании, Монако, встречается вариант имени Денис (Дионисий) - Данис. Может записываться и произноситься как Даниз. Соответственно, немного изменились и парные женские имена - Даниса, Даниза.

Имя Денис упоминается как в православных, так и в католических святцах. Среди католиков особо почитается святой Дионисий Парижский, являющийся покровителем Франции и Парижа.

Обладая быстрым и подвижным умом, Денис в состоянии при необходимости очень складно солгать. Если молодой человек осознает ту легкость, с которой он может придумывать небылицы, то постепенно правда для него станет неотличима от выдумки. Как следствие, Денис начнет совершать массу промахов и с трудом расплачиваться за них. В основном, речь идет о семейных отношениях этого человека и его манере общаться с женщинами. К сожалению, частые семейные неурядицы могут спровоцировать в Денисе серьезную тягу к алкоголю, тем самым до конца разрушив и без того пошатнувшийся семейный мир.

Чтобы добиться успеха в жизни, Денису очень важно развивать в себе осторожность, терпение и обязательность. Только эти качества помогут мужчине в любой профессии. Тем более, что Денис очень легко подписывается во всевозможные затеи. Чтоб увлечь его за собой, достаточно увлекательного рассказа и просьбы о совете. Любая интересная идея становится для Дениса приманкой. Однако всегда стоит помнить, что Денис – организатор, и велика вероятность, что не вы его подобьете на реализацию вашей идеи, а он, поддержав вас, сделает вас исполнителем, а не инициатором.

Денис не боится кропотливой работы, а с возрастом становится очень аккуратным и усидчивым. Бывает, что он участвует в различных авантюрах. Но это лишь только потому, что если зажжётся какой-либо идеей, то сделает всё, чтобы её реализовать. Денису бы чуточку осторожности, терпения и, тогда любое начатое дело будет успешным. Этот мужчина принципиален и часто навязывает свои идеи окружающим. Ему легко увлечь за собой других людей, но вот быть их предводителем до самого конца ему неудобно.

В семейной жизни Денис предпочитает жить отдельно от родителей. Выбирая себе спутницу жизни, Денис будет руководствоваться принципом – "чтобы было интересно". Ему нравятся женщины активные, легкие на подъем, не окостенелые в мыслях и раскрепощённые в действиях. Детей своих он предпочитает воспитывать на идеях свободы и права выбора.

Поздравления

У тебя, Денис, сегодня именины,

Ангел золотой расправил над тобою крылья,

Твоё имя означает – посвящённый богу веселья,

Пусть у тебя всегда отличным будет настроенье.

От всей души тебе желаю счастья,

Пусть забудут адрес твой ненастья,

Желаю, друг, тебе удачи и терпенья,

Пусть дарит жизнь тебе лишь наслажденье.

В день ангела, Дениска, поздравления прими,

Пусть будут светлыми все твои дни,

Пускай удача ходит по пятам за тобой,

Пусть будет всем легко и просто с тобой.

Пусть кукушка накукует тебе много лет,

В здравии и счастье живи без бед,

Пусть будет светлою всегда мечта,

Добра тебе, улыбок, уюта и тепла.

Про именины забывать никак нельзя,

День ангела, Денис, сегодня у тебя,

От всей души тебя поздравляем,

Всех благ, достатка искренне желаем.

Пусть везёт тебе во всём, всегда,

Пусть щедро наградит тебя судьба,

Будь жизнерадостным и счастливым,

Пусть жизнь будет долгой и красивой.

Справляет Денис день своих именин.

В честь тезки Диониса выставит вин

И марок различных, и всяких сортов — -

В день Ангела всех угощать он готов!

Друзей у Дениса по жизни немало —

Не будь он капризен, их больше бы стало.

В общении легок и скор на подъем,

И трудности в жизни ему нипочем.

Веселый и радостный часто бывает,

Но слово на ветер Денис не бросает.

Он верный товарищ и преданный друг,

В работе поддержит, украсит досуг!

Дениса с днем Ангела мы поздравляем

И благ всяко-разных ему пожелаем!

И помни, Денис, что ты нами любим,

Как друг очень ценен и необходим!

Твое жизнелюбие, радость, веселье

Энергией близких людей заряжает,

А нынче – желаю вдвойне настроенья!

Сегодня день Ангела ты отмечаешь!

Тебя поздравляю, Денис, от души я,

Хороших, эффектных идей я желаю.

Успехи, Дениска, пусть будут большими

И крошечным будет кусочек печали!

Денис, в день ангела сказать

За добрые дела спасибо

Хочу, и буду поздравлять,

Желаю быть неутомимым,

Желаю делать много дел,

Все успевать, вперед стремиться,

Чтоб был ты счастлив, чтоб умел

В любое время защититься.

Денис, ты посвящен веселья богу,

Но трудности тебя подстерегают,

Твоя задача — проторить дорогу

В мир радости и счастья, пусть все знают,

Что ты красиво отдыхать умеешь,

Но и работе что-то понимаешь,

Пускай не мучают сомненья,

Ты радостного обладатель знанья.