Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВНО 2020: В Минобразования разрешили менять место сдачи
ВНО 2020: В Минобразования разрешили менять место сдачи
Зеленский: На этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина
Зеленский: На этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Маша Ефросинина раскрыла неожиданные подробности отношений с мужем
Маша Ефросинина раскрыла подробности отношений с мужем

Знаки Зодиака, которые никогда не станут друзьями

Смотрите фото (3)
Знаки Зодиака, которые никогда не станут друзьями
15:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Астрологи назвали шесть пар Знаков Зодиака, вероятность даже простого товарищества между которыми порой стоит под вопросом.

Есть люди, которые словно созданы друг для друга, а есть те, кому друзьями стать просто невозможно. 

В делах любовных можно воспользоваться проверкой совместимости. Дружба же менее предсказуема, но более требовательна, так что те же законы тут не работают.

Овен и Лев

Овны обладают одной очень хорошей чертой характера, которая помогает им становиться лучшим другом любому Знаку, — добротой. Это великодушные люди, которые не держат зла на других, даже если их обидели. Львы же не всегда ценят доброту другого человека. Им важнее другие качества — чувство юмора, статус, успешность и многое другое. Поэтому такая дружба возможна, но маловероятна.

Представители этих двух Знаков могут общаться без обид и негатива, но они словно из разных вселенных, из разных миров. Они это понимают с первой минуты общения и просто принимают как данность, не стараясь исправить. Им не трудно рядом, но они точно не захотят проводить вместе больше времени, чем это необходимо.

Телец и Рак

Такие два человека будут спорить с первой минуты знакомства. Не исключены грубости в адрес друг друга и даже драки. Представители этих знаков крайне неуступчивы и самолюбивы. Главное для них — чтобы с их мнением всерьез считались. Если этого не происходит, то жди беды. Тельцы — упертые и жестокие в спорах люди, а Раки любят провоцировать других, и поэтому вместе они становятся взрывоопасны.

Самое интересное, что порой эти люди становятся друзьями, если с первых минут знакомства из мнения по различным вопросам совпадают. Происходит это невероятно редко, но бывает. Тельцы и Раки — это тот самый случай, когда люди слишком похожи для того, чтобы нравиться друг другу.

Близнецы и Козерог

Близнецы слишком ветрены для Козерогов. Считается, что люди этого Воздушного Знака могут находить общий язык со всеми без исключения, и это абсолютная правда, ведь они относятся к самым обаятельным и харизматичным людям на планете. Только вот мало найти общий язык с Козерогами: важнее заслужить их доверие. Близнецы же бывают крайне ненадежными, поэтому самое лучшее, что возможно между этими двумя Знаками, — это просто приятное общение.

Козерогам нужен кто-то, кто будет надежным и предсказуемым: что эти люди даже к дружбе подходят крайне осторожно, не говоря уже об отношениях. Козерог — самый надежный и очень ответственный друг. Если вы хотите найти того, кто точно не предаст вас и обязательно поддержит в трудную минуту, Козерог идеально подойдет на эту роль.

Дева и Рыбы

Девы умеют находить общий язык с большинством людей. Они очень хорошо чувствуют, что можно говорить, что нельзя. Рыбы со своей ветреностью и непростым характером могут привлечь Дев в начале знакомства, несмотря на некоторые трудности в понимании. Главным отталкивающим фактором впоследствии станет слишком часто меняющееся настроение Рыб.

Для Рыб не составляет труда выводить из себя многих людей, а Девы точно не будут терпеть эмоциональное насилие над собой. Рыбы — достаточно эксцентричные люди, ритм и стиль жизни которых кардинально отличается от ритма и стиля жизни Дев. Из-за обманчивого первого впечатления эти люди могут очень сильно отдалиться друг от друга в будущем.

Весы и Водолей

Эти Знаки относятся к одной стихии, но им трудно вместе по нескольким причинам. Весы — яркие люди, которым необходимо внимание, а Водолеи сами себе на уме. Весам нравится независимость и свобода, а Водолеи крайне ревнивые. Эксперты считают, что такой дуэт редко развивается дальше приятного знакомства.

Водолеям важно знать, что человек готов полностью отдать себя отношениям и дружбе. В противном случае это будет просто хороший знакомый. В некотором смысле друзья Водолея становятся его подчиненными, а Весы не любят выполнять приказы, тем более, для тех, кто не дает им ничего полезного взамен.

Влияние лунных ритмов на здоровье, энергетику, эмоции человека

Скорпион и Стрелец

Скорпионы и Стрельцы не смогут подружиться, но не только потому, что они из разных стихий. Вода и Огонь не всегда затмевают друг друга, но в этот раз именно так и происходит. Скорпионы любят, когда человек, с которым у них дружеские отношения, идет навстречу и разделяет их увлечения.

Стрельцы редко идут навстречу: они сами себе на уме. Их нельзя назвать типичными эгоистами, но живут они в том ритме, который для них удобен. А удобен им зачастую крайне динамичный ритм жизни, а отличие от Скорпионов, которые развлекаются и проводят время совершенно иным образом.

Чтобы у вас было больше друзей, старайтесь избавляться от обид и негатива. Так у вас будет больше шансов понравиться кому угодно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Знаки Зодиака, Дружба, Астрология, Друзья, Зодиак, Советы астрологов, Какие знаки Зодиака не могут сдружится.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
02 В Киеве перекроют еще один путепровод
03 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
04 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
05 Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко: Президентские выборы в Беларуси состоятся летом
Лукашенко: Президентские выборы в Беларуси состоятся летом
Минздрав: Регионы с высокой заболеваемостью COVID-19 пойдут на &quot;адаптивный карантин&quot;
Регионы с высокой заболеваемостью пойдут на "адаптивный карантин"
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Знаки Зодиака, которые никогда не станут друзьями
Знаки Зодиака, которые никогда не станут друзьями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь