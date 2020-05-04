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Противоэпидемические меры для заведений общепита: Минздрав обнародовал требования

Противоэпидемические меры для заведений общепита: Минздрав обнародовал требования
17:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Минздраве предлагают для обсуждения общественностью требования к противоэпидемическим мерам для заведений общественного питания.

Министерство здравоохранения предлагает для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для заведений общественного питания.

Соответствующий проект распоряжения главного государственного санитарного врача об общественном обсуждении некоторых требований к противоэпидемическим мерам при ослаблении карантина обнародован на сайте ведомства.

Согласно проекту распоряжения, при организации противоэпидемических мер заведениям общественного питания следует:

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  • организовать температурный скрининг всех работников перед сменой, не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градуса или с признаками ОРВИ;

  • обслуживание разрешается исключительно на вынос по предзаказу и/или на открытых летних площадках при условии обеспечения 1,5 м стол от стола и одно- двухместного размещения клиентов за столом;

  • организовать на входе место для дезинфекции рук;

  • вход посетителей в помещения запрещается; 

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  • заказ, выдача заказов и расчет осуществляется дистанционно или через специальное окно (входную дверь);

  • место выдачи заказов и расчета должно исключать вход посетителей в помещение, иметь возможность бесконтактного расчета, быть оборудовано столиком/полочкой для передачи заказа без контакта;

  • администрация/персонал обеспечивает контроль за соблюдением дистанции в очереди;

  • работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки; 

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  • выдача меню запрещена, оно должно размещаться рядом с местом выдачи заказов;

  • выдача заказов осуществляется в одноразовой посуде и закрытой таре.

Кроме того, субъект хозяйственной деятельности обязан обеспечить персонал пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов, информирование клиентов насчет ограничений, нанесение маркировки для соблюдения дистанции, влажную уборку не реже чем каждые два часа, перед открытием и в конце смены, отстранение работников из групп риска.

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Работники обязаны регулярно мыть руки не реже чем раз в три часа, прикрывать нос и рот при кашле и чихании согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой, воздержаться от прикосновений руками лица, воздержаться от контактов с лицами, у которых есть симптомы ОРВИ, в случае появления симптомов самоизолироваться.

Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.

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Украина, Питание, Минздрав, Карантин.
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