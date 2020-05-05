Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 6 мая.

День святого Георгия Победоносца

Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился Георгий в городе Бейруте (в древности — Белит), у подножия Ливанских гор.

Поступив на военную службу, Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан.

После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри.

Святой мученик все терпеливо переносил с молитвой на устах. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.

Юрий Вешний, Егорьев день

Георгий Победоносец — христианский святой, особенно почитаемый на Руси. Во время правления императора Диоклетиана он пострадал за веру, после восьмидневных мучений был обезглавлен. Перед смертью Георгий сумел сокрушить идолов в храме Аполлона и обратить в христианство жену самого императора — Александру. Также этому святому приписывается победа над змеем, опустошавшим земли.

С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Существовало множество поговорок на тему земледельческого труда: "Егорий с теплом, а Никита с кормом"; "Яровое сей на Егория"; "Сей рассаду до Егория — будет щей вдоволь"; "В Юрьев день только ленивая соха не выезжает". Наблюдали крестьяне и за погодой — по ней можно было делать выводы о будущем урожае. "На Егория мороз — будет просо и овес", — говорили в народе.

Особой силой обладала так называемая "юрьевская роса". Она появлялась ранним утром; в это время нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым. Считалось, что если выгнать на рассвете скотину на луг веткой вербы, то это пойдет ей на пользу. Так и говорили: "На Юрия роса — не надо коням овса". Однако юрьевские росы могли причинить и вред домашним животным. Если кто-то хотел зла хозяевам, он мог собрать росу, намочить в ней холст, а затем накинуть на скотину. Результатом такого обряда станет то, что у коров пропадет молоко, а телята ослепнут.

В Егорьев день скот называли именинником. Его всячески обихаживали, чистили, кормили лучше, чем обычно. Также запрещалось что-либо делать из шерсти — даже просто брать в руки шерстяные нитки. Чествовали на Юрия и пастухов. После того как скотину выгоняли на луга, их угощали яичницей, одаривали тканями и деньгами. На этом празднике веселилась вся деревня.

Ярило Вешний

Перед выгоном скотины, хозяева гладили животных по хребту крашенным в красный или жёлто-зелёный цвет яйцом, которым потом одаривали пастуха. После чего скотину выгоняли веткой вербы во двор и кормили "бяшками" — особыми хлебцами. Перед выгоном со двора под ноги скотине выкладывали поясок, чтобы она перешагнула через него. Это делалось для того, чтобы скот знал дорогу домой. Пасли скот до высыхания росы.

Просили Ярилу — Покровителя пастухов, Охранителя домашнего скота и Волчьего Пастыря — оберечь скот от всякого хищного зверя.

Пастух гудит в рожок, оповещая народ о начале обряда "обхода", после чего, взяв в руки решето, трижды обходит стадо посолонь (на жизнь) и трижды противосолонь (на смерть).

После правильно проведённого обряда вокруг стада выстраивалась невидимая волшебная изгородь, которая защищала "от змея ползучего, от медведя могучего, от волка бегучего". После чего волшебный круг замыкался железным замком.

В этот день также проводился важный обряд — Отмыкание Земли, или по-другому — Зарод. В этот день Ярила "отмыкает" (оплодотворяет) Мать Сыру-Землю и выпускает росу, после чего начинается бурный рост трав.

На Ярилу запахивали пашню, говорили: "На Ярилу выезжает и ленивая соха".

День Пехоты

Праздник установлен с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, выявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Отметим, что механизированные, горно-штурмовые воинские части составляют основу сухопутных войск и выполняют задачи по удержанию занимаемых районов, рубежей и позиций, отражение ударов и прорыва обороны противника, захвата важных районов, рубежей и объектов. Вместе с тем, механизированные соединения наряду с танковыми используются для окружения и разгрома противника, преследования и выполнения других задач.

Международный день против диет

Международный день против диеты (International No Diet Day) отмечается ежегодно 6 мая. Основная его идея заключается в том, что мы должны принимать себя такими, какими мы есть, не поддаваясь распространенным в обществе стереотипам.

Впервые Международный день против диеты отмечали в Великобритании в 1992 году. Позже инициативу поддержали феминистки США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Израиля, Дании, Бразилии и других стран. Символом праздника была выбрана лента светло-голубого цвета.

Этот день посвящен пропаганде здорового образа жизни с упором на то, что человек может быть здоровым и красивым независимо от того, какую цифру показывают весы. По мнению организаторов, правильное питание и умеренная физическая активность помогают сохранить здоровье, а диеты для радикальной потери веса не только бесполезны (так как со временем вес возвращается снова), но и потенциально опасны.

Тем, кто решил присоединиться к празднованию, предлагается хотя бы на день забыть о диетах и одержимости своим весом. Также в этот день вспоминают о жертвах расстройств приема пищи и бариатрической хирургии, а также посвящают его борьбе с дискриминацией по признаку веса.