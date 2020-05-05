У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Имя Виталий имеет латинское происхождение, появилось от личного прозвища Vitalis, которое дословно переводится как "относящийся к жизни", "жизненный". Данному слову также приписываются значения "дающий жизнь", "животворящий" и "жизнеспособный", т.е. "живой, (долго) живущий".
Имя Виталий также носил один из понтификов, 76-й Папа Римский. Здесь указаны православные именины Виталия, а католические именины можно посмотреть у имени Вит.
Он активный, энергичный, динамичный, мужественный. Казалось бы, с такими качествами этому мужчине трудно быть гибким в общении, но, тем не менее, он способен мягко, но твердо утверждать свои права и идеи, иногда с оттенком хитрости и оппортунизма. У него много планов и много великих идей, хотя он должен научиться применять их на практике.
Обладатель этого имени немного нервный молодой человек, так как ему нужен выход для своей избыточной энергии, в противном случае он может испытывать эмоциональный срыв или же страдания. Если интенсивность жизни в настоящее время больше, чем он может справиться, он будет иметь тенденцию оставаться в роли наблюдателя, чем в роли истинного участника. Но, однако, это будет гарантировать ему больший комфорт, нежели чем жизнь в лихорадочном темпе.
Виталий очень привязан к своей семье и готов делать большие уступки, чтобы сохранить гармоничные отношения со своими близкими. Виталий стремится к миру, хотя сам он иногда объявляет войну. У обладателя этого имени острое чувство эстетики, которое может пробудить у него интерес к искусству или красивым предметам, которым он найдет место в своем комфортном уютном гнездышке. В сердечных делах Виталию приходится трудно, он находится в поиске совершенства, и счастье может пройти мимо из-за его непримиримой природы. Властный и с благородными принципами, ему не всегда легко жить и, как правило, он быстро устает от отношений, стремится продолжать свои поиски той редкой жемчужины.
С таким большим спектром возможностей Виталию открыты многие двери. Занятия в области искусства, эстетики, питания (шеф-повар, дизайнер причесок, поэт, писатель, гид), или же профессий, требующие точности и тщательности (спортсмен, инженер, технический работник, ученый).
Поздравления
Виталий, ты сегодня именинник, поздравляем,
Быть энергичным, жизнерадостным, искренне желаем,
Пусть все печали обойдут стороною,
Пусть только всё хорошее случается с тобою.
Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,
Пускай всегда отличным будет настроенье,
Пускай фортуна улыбается тебе всегда,
Всех благ тебе, удачи, радости, тепла.
Добрый ангел послал тебе благословенье,
И оградил от всех бед и зла,
Подарил тебе удачу, вдохновенье,
Ведь именины сегодня, Виталий, у тебя.
Пусть это торжество тебя приятно удивит,
Пусть окружают верные друзья,
Пускай судьба тебя сполна наградит,
Пускай во всём везёт, всегда.
Виталий, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови
Наш именинник в мир жестокий
Пришел, не ощущая дрожь:
Виталий — значит "жизнестойкий",
Его ничем не прошибешь.
К нему судьба — все круче, круче.
И что ни день — беда, беда...
Потерю шариковой ручки
Он не забудет никогда.
Он, даже будучи "под газом",
Стакан "на счастье" не разбил.
А в лотерею он ни разу
Не выиграл автомобиль!
Другой давно схватил бы шизу,
С дурной ходил бы головой,
А он лишь радуется жизни,
С чем и поздравим мы его.
Виталик, ты счастливым будь,
И никогда не унывай,
Про все плохое ты забудь –
И про тревогу, про печаль.
Ты именины проведи,
Чтоб никогда их не забыть,
Желаю в этот день тебе
Веселым и счастливым быть!
Пока наполнен светом взгляд,
И чувстве верить не устали,
Будь силой жизненной богат
И счастлив, дорогой Виталий
И даже перед гневом
Бурь прекрасного не хмурь.
Виталий отзывчив, улыбчив и скромен.
Запас обаяния просто огромен!
Ну как не поздравить в день именин,
Ведь ты такой славный на весь мир один!
Будь самым счастливым и самым желанным,
К успеху в карьере стремись непрестанно.
Ты все одолеешь, придет звездный час!
Триумфом огромным порадуешь нас!