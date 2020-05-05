Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 4 мая: Продление но ослабнение карантина в Украине и ВНО 2020
Итоги дня 4 мая: Продление но ослабнение карантина в Украине и ВНО 2020
Погода резко испортится: синоптики предупредили о ливнях и грозах
Погода резко испортится: синоптики предупредили о ливнях и грозах
Гутцайт назвал главное условие для тренировок команд
Гутцайт назвал главное условие для тренировок команд
Луковый день: приметы и обряды на 5 мая
Луковый день: приметы и обряды на 5 мая

У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Смотрите фото (7)
У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления
08:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Виталий обладает сильным характером, который придает ему лидерские качества.

Имя Виталий имеет латинское происхождение, появилось от личного прозвища Vitalis, которое дословно переводится как "относящийся к жизни", "жизненный". Данному слову также приписываются значения "дающий жизнь", "животворящий" и "жизнеспособный", т.е. "живой, (долго) живущий".

Имя Виталий также носил один из понтификов, 76-й Папа Римский. Здесь указаны православные именины Виталия, а католические именины можно посмотреть у имени Вит.

Он активный, энергичный, динамичный, мужественный. Казалось бы, с такими качествами этому мужчине трудно быть гибким в общении, но, тем не менее, он способен мягко, но твердо утверждать свои права и идеи, иногда с оттенком хитрости и оппортунизма. У него много планов и много великих идей, хотя он должен научиться применять их на практике.

Обладатель этого имени немного нервный молодой человек, так как ему нужен выход для своей избыточной энергии, в противном случае он может испытывать эмоциональный срыв или же страдания. Если интенсивность жизни в настоящее время больше, чем он может справиться, он будет иметь тенденцию оставаться в роли наблюдателя, чем в роли истинного участника. Но, однако, это будет гарантировать ему больший комфорт, нежели чем жизнь в лихорадочном темпе.

Виталий очень привязан к своей семье и готов делать большие уступки, чтобы сохранить гармоничные отношения со своими близкими. Виталий стремится к миру, хотя сам он иногда объявляет войну. У обладателя этого имени острое чувство эстетики, которое может пробудить у него интерес к искусству или красивым предметам, которым он найдет место в своем комфортном уютном гнездышке. В сердечных делах Виталию приходится трудно, он находится в поиске совершенства, и счастье может пройти мимо из-за его непримиримой природы. Властный и с благородными принципами, ему не всегда легко жить и, как правило, он быстро устает от отношений, стремится продолжать свои поиски той редкой жемчужины.

С таким большим спектром возможностей Виталию открыты многие двери. Занятия в области искусства, эстетики, питания (шеф-повар, дизайнер причесок, поэт, писатель, гид), или же профессий, требующие точности и тщательности (спортсмен, инженер, технический работник, ученый).

Поздравления

Виталий, ты сегодня именинник, поздравляем,

Быть энергичным, жизнерадостным, искренне желаем,

Пусть все печали обойдут стороною,

Пусть только всё хорошее случается с тобою.

Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,

Пускай всегда отличным будет настроенье,

Пускай фортуна улыбается тебе всегда,

Всех благ тебе, удачи, радости, тепла.

Добрый ангел послал тебе благословенье,

И оградил от всех бед и зла,

Подарил тебе удачу, вдохновенье,

Ведь именины сегодня, Виталий, у тебя.

Пусть это торжество тебя приятно удивит,

Пусть окружают верные друзья,

Пускай судьба тебя сполна наградит,

Пускай во всём везёт, всегда.

С Днем рождения: поздравления в стихах и открытках

Виталий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови

Наш именинник в мир жестокий

Пришел, не ощущая дрожь:

Виталий — значит "жизнестойкий",

Его ничем не прошибешь.

К нему судьба — все круче, круче.

И что ни день — беда, беда...

Потерю шариковой ручки

Он не забудет никогда.

Он, даже будучи "под газом",

Стакан "на счастье" не разбил.

А в лотерею он ни разу

Не выиграл автомобиль!

Другой давно схватил бы шизу,

С дурной ходил бы головой,

А он лишь радуется жизни,

С чем и поздравим мы его.

Виталик, ты счастливым будь,

И никогда не унывай,

Про все плохое ты забудь –

И про тревогу, про печаль.

Ты именины проведи,

Чтоб никогда их не забыть,

Желаю в этот день тебе

Веселым и счастливым быть!

Красивые поздравления с Днем акушерки в стихах и открытках

Пока наполнен светом взгляд,

И чувстве верить не устали,

Будь силой жизненной богат

И счастлив, дорогой Виталий

И даже перед гневом

Бурь прекрасного не хмурь.

Виталий отзывчив, улыбчив и скромен.

Запас обаяния просто огромен!

Ну как не поздравить в день именин,

Ведь ты такой славный на весь мир один!

Будь самым счастливым и самым желанным,

К успеху в карьере стремись непрестанно.

Ты все одолеешь, придет звездный час!

Триумфом огромным порадуешь нас!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, Поздравления с Днем рождения, Проза, 5 мая, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Короткие поздравления с днем рождения, Поздравления с днем ангела, День рождения в прозе, Именины Виталия, Поздравления с именинами, Поздравления с днем Виталия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Гигантские шершни из Азии попали в США: в штате Вашингтон обнаружены "пчелиные кладбища"
03 Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)
04 Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
05 Ромашка, зверобой и другие травы, которые стоит добавить в чай
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: Япония продлила режим чрезвычайного положения
Коронавирус: Япония продлила режим чрезвычайного положения
Шмыгаль: Карантин больше всего повлиял на малый и средний бизнес
Шмыгаль: Карантин больше всего повлиял на малый и средний бизнес
В мире число смертей от коронавируса превысило четверть миллиона человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тысяч
Вознесение Господне 2020: какого числа, история и традиции
Вознесение Господне 2020: какого числа, история и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь