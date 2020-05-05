У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Новости Украины:Виталий обладает сильным характером, который придает ему лидерские качества.

Имя Виталий имеет латинское происхождение, появилось от личного прозвища Vitalis, которое дословно переводится как "относящийся к жизни", "жизненный". Данному слову также приписываются значения "дающий жизнь", "животворящий" и "жизнеспособный", т.е. "живой, (долго) живущий".

Имя Виталий также носил один из понтификов, 76-й Папа Римский. Здесь указаны православные именины Виталия, а католические именины можно посмотреть у имени Вит.

Он активный, энергичный, динамичный, мужественный. Казалось бы, с такими качествами этому мужчине трудно быть гибким в общении, но, тем не менее, он способен мягко, но твердо утверждать свои права и идеи, иногда с оттенком хитрости и оппортунизма. У него много планов и много великих идей, хотя он должен научиться применять их на практике.

Обладатель этого имени немного нервный молодой человек, так как ему нужен выход для своей избыточной энергии, в противном случае он может испытывать эмоциональный срыв или же страдания. Если интенсивность жизни в настоящее время больше, чем он может справиться, он будет иметь тенденцию оставаться в роли наблюдателя, чем в роли истинного участника. Но, однако, это будет гарантировать ему больший комфорт, нежели чем жизнь в лихорадочном темпе.

Виталий очень привязан к своей семье и готов делать большие уступки, чтобы сохранить гармоничные отношения со своими близкими. Виталий стремится к миру, хотя сам он иногда объявляет войну. У обладателя этого имени острое чувство эстетики, которое может пробудить у него интерес к искусству или красивым предметам, которым он найдет место в своем комфортном уютном гнездышке. В сердечных делах Виталию приходится трудно, он находится в поиске совершенства, и счастье может пройти мимо из-за его непримиримой природы. Властный и с благородными принципами, ему не всегда легко жить и, как правило, он быстро устает от отношений, стремится продолжать свои поиски той редкой жемчужины.

С таким большим спектром возможностей Виталию открыты многие двери. Занятия в области искусства, эстетики, питания (шеф-повар, дизайнер причесок, поэт, писатель, гид), или же профессий, требующие точности и тщательности (спортсмен, инженер, технический работник, ученый).

Поздравления

Виталий, ты сегодня именинник, поздравляем,

Быть энергичным, жизнерадостным, искренне желаем,

Пусть все печали обойдут стороною,

Пусть только всё хорошее случается с тобою.

Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,

Пускай всегда отличным будет настроенье,

Пускай фортуна улыбается тебе всегда,

Всех благ тебе, удачи, радости, тепла.

Добрый ангел послал тебе благословенье,

И оградил от всех бед и зла,

Подарил тебе удачу, вдохновенье,

Ведь именины сегодня, Виталий, у тебя.

Пусть это торжество тебя приятно удивит,

Пусть окружают верные друзья,

Пускай судьба тебя сполна наградит,

Пускай во всём везёт, всегда.

Виталий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови

Наш именинник в мир жестокий

Пришел, не ощущая дрожь:

Виталий — значит "жизнестойкий",

Его ничем не прошибешь.

К нему судьба — все круче, круче.

И что ни день — беда, беда...

Потерю шариковой ручки

Он не забудет никогда.

Он, даже будучи "под газом",

Стакан "на счастье" не разбил.

А в лотерею он ни разу

Не выиграл автомобиль!

Другой давно схватил бы шизу,

С дурной ходил бы головой,

А он лишь радуется жизни,

С чем и поздравим мы его.

Виталик, ты счастливым будь,

И никогда не унывай,

Про все плохое ты забудь –

И про тревогу, про печаль.

Ты именины проведи,

Чтоб никогда их не забыть,

Желаю в этот день тебе

Веселым и счастливым быть!

Пока наполнен светом взгляд,

И чувстве верить не устали,

Будь силой жизненной богат

И счастлив, дорогой Виталий

И даже перед гневом

Бурь прекрасного не хмурь.

Виталий отзывчив, улыбчив и скромен.

Запас обаяния просто огромен!

Ну как не поздравить в день именин,

Ведь ты такой славный на весь мир один!

Будь самым счастливым и самым желанным,

К успеху в карьере стремись непрестанно.

Ты все одолеешь, придет звездный час!

Триумфом огромным порадуешь нас!