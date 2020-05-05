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Вторник, 05.05.2020
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Коронавирус в Украине: за сутки диагностировали 366 новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки диагностировали 366 новых случаев
Шмыгаль: Карантин в Украине будет продлен и после 22 мая
Шмыгаль: Карантин в Украине будет продлен и после 22 мая
Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс
Украинские олимпийцы смогут возобновить тренировочный процесс
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 мая

Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.04 – 03.05.2020)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.04 – 03.05.2020)
11:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 27 апреля по 3 мая 2020 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

27.04.2020 – 03.05.2020

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Google, Карантин, Коронавирус, Регина Тодоренко.
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