МИД: Индия передала Украине 30 тыс таблеток противовирусного препарата

Новости Украины:Дмитрий Кулеба официально получил от посла Индии Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально получил от посла Индии в Украине Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую правительство Индии передало Украине в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, торжественная церемония передачи партии состоялась во вторник, 5 мая, в здании МИД Украины. Дальнейшее распределение партии в 30 000 таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять Министерство здравоохранения Украины.

"Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии. Этот шаг в дальнейшем усиливает партнерство наших стран и демонстрирует, что Индия и Украина способны вместе противостоять глобальным вызовам ", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Посол Сатпатхи назвал Индию и Украину "двумя большими демократиями". По его словам, обе страны своевременно и эффективно отреагировали на начало эпидемии. Он отметил, что это решение правительства Индии демонстрирует высокий уровень индийско-украинского партнерства.

Стороны особо отметили, что взаимодействие Украины и Индии в фармацевтической отрасли демонстрирует высокую динамику роста.

Кроме того, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента в Конго.

Правительство Индии также предоставило специальное разрешение на коммерческое приобретение гидроксихлорохина для нужд Минздрава Украины.

В МИД подчеркнули, что этот препарат в настоящее время изучается в США и странах ЕС на предмет эффективности при лечении больных коронавирусной болезнью "Covid-19" и правительство Индии ограничило экспорт препаратов с его содержанием: отдельные разрешения предоставляются на его приобретение в определенном количестве или на бесплатную передачу дружественным странам в качестве гуманитарной помощи.